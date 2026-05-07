Powiedzieli, że dzwonią z banku, żeby ochronić pieniądze klientki. Seniorka straciła 75 tys. zł

2026-05-07, 14:00  Redakcja/KB
Policjanci przestrzegają seniorów przed oszustwami w Internecie i przez telefon/fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Aleksandrowscy policjanci znów ostrzegają przed oszustami, którzy podają się za pracowników banku. Oszuści wyłudzają dane wrażliwe, nakłaniają do wykonania przelewu bądź udostępnienia kodów umożliwiających pobranie środków z naszego konta. W ten sposób 69-letnia kobieta straciła 75 tysięcy złotych.

W środę, 6 maja do Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie zgłosiła się 69-letnia kobieta, która padła ofiarą oszustwa i straciła 75 tysięcy złotych.
Do pokrzywdzonej, zadzwoniły osoby podające się za pracowników banku i poinformowały o rzekomym zagrożeniu środków zgromadzonych na koncie oraz o konieczności zabezpieczenia pieniędzy. Kobieta uwierzyła i przekazała tzw. „odbierakowi" 40 tysięcy złotych i dodatkowo na jej koncie uruchomiono kredyt gotówkowy w wysokości 35 tysięcy złotych.

Policjanci apelują o rozwagę! Przestępcy często wykorzystują emocje, presję czasu i strach, aby zmanipulować swoje ofiary.

Jak się uchronić?

• Po otrzymaniu telefonu od „pracownika banku", który prosi nas o wrażliwe dane lub kody autoryzacyjne należy przerwać połączenie i skontaktować się z oficjalną infolinią banku – najlepiej korzystając z numeru podanego na stronie internetowej.
• Nie należy dokonywać operacji finansowych pod wpływem impulsu - oszust tylko na to liczy.
• Nigdy nie należy przelewać pieniędzy na tzw. konto techniczne lub „bezpieczne konto" w celu ich zabezpieczenia, prawdziwy doradca nigdy o to nie poprosi.
• Nie pozwolić się w trakcie rozmowy manipulować przez nieznanego rozmówcę pod pretekstem zabezpieczenia środków.
• Nie dokonywać żadnych transakcji do nieznanych osób oraz przelewów na nieznane rachunki bankowe.

Aleksandrów Kujawski

Region

