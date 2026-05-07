Przeprowadzka dwóch toruńskich szkół. Zaplecze zyskają m.in. młodzi sportowcy

2026-05-07, 12:39 Monika Kaczyńska/KB

XIII Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Mistrzostwa Sportowego w nowej lokalizacji/fot. Monika Kaczyńska

XIII Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Mistrzostwa Sportowego w nowej lokalizacji. Placówki zostaną przeniesione z ul. Targowej na ul.Kosynierów Kościuszkowskich - tam gdzie mieści się teraz II Liceum Ogólnokształcące. Dodatkowo Szkoła Mistrzostwa Sportowego zostanie rozbudowana.

- Zorganizujemy zaplecze na wysokim poziomie - wyjaśnia prezydent Torunia Paweł Gulewski. - Powstaną sale i trenażery dla rowerzystów i wioślarzy oraz nowoczesne przestrzenie dla młodych sportowców, których do tej pory na Targowej nie było. No i to, co przyświecało nam w tej zmianie, w kontekście dyslokacji XIII Liceum i SMS, to oczywiście dostęp do basenu i ten basen za chwilę będziemy oddawać. Jest przy II Liceum Ogólnokształcącym, więc ta infrastruktura będzie już wzajemnie się ze sobą uzupełniać.



- Lokalizacyjnie będziemy się wpasowywać przy II LO, od strony boiska zewnętrznego między basenem a salą sportową. Obiekt będzie funkcjonalnie połączony łącznikiem, który będzie na parterze, żeby można było się bezpośrednio komunikować między jednym obiektem a drugim, aczkolwiek jest samodzielny i może pełnić swoje funkcje bez konieczności ingerencji w kubaturę II Liceum Ogólnokształcącego - mówił Łukasz Niewiadomski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów toruńskiego magistratu.



Rozbudowa szkoły będzie kosztowała ponad 11,5 mln zł. Inwestycja ma być zrealizowana w ciągu 15 miesięcy. Wykonawcą będzie firma Ars z Torunia.