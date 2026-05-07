Z poligonu do przemysłu, komunikacji i edukacji. Targi przyszłości w Bydgoszczy [zdjęcia]

2026-05-07, 11:58

„Kujawy 4.0 - Akademia Kompetencji Przyszłości"

Sztuczna inteligencja, drony i drukarki 3D - to wszystko - i jeszcze więcej - prezentowane jest w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym w ramach wydarzenia „Kujawy 4.0 - Akademia Kompetencji Przyszłości". Organizatorzy, eksperci i wystawcy przedstawiają, jak nowoczesna technologia wpływa na rynek pracy czy edukację.

Dwudniowe wydarzenie (7–8 maja) konferencyjno-pokazowe pt. „Kujawy 4.0: Akademia Kompetencji Przyszłości – Edukacja dualna i technologie o podwójnym zastosowaniu” skupia się na prezentacji najnowszych rozwiązań z obszaru: przemysłu 4.0, automatyki i robotyki, sztucznej inteligencji, programowania, druku 3D, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (VR/AR) oraz bezzałogowych statków powietrznych.



Jak mówi Mirosław Hiszpański, prezes Instytutu Badawczo-Szkoleniowego w Olsztynie, technologia służy zarówno cywilom, jak i np. wojsku.



- Zmiany technologiczne generalnie zaczynają się od koncepcji wojskowych - mówi Mirosław Hiszpański. - W tej chwili jesteśmy w sytuacji, gdzie czas wejścia określonej technologii pomiędzy zastosowaniem cywilnym a wojskowym znacznie się skrócił. Powinniśmy bardzo dynamicznie i bardzo szybko przygotowywać modele edukacyjne, które są w stanie obsłużyć nowoczesne kompetencje związane z technologiami Dual Use (podwójnego zastosowania - przyp. red.), ale po stronie cywilnej.



