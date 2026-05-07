Toruński Fundusz Innowacji i Rozwoju już działa. Młodzi przetestują swoje pomysły

Podpisanie umowy z Toruńskim Funduszem Innowacji i Rozwoju /fot. Fot. UMT 2026, autor: Wojtek Szabelski, licencja: CC BY NC 4.0
Program skierowany jest do absolwentów szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych. Ma im pomóc w rozwoju firm i tworzeniu nowych miejsc pracy.
- Każdy młody człowiek będzie mógł przez pół roku przetestować swój pomysł w bezpiecznych warunkach - wyjaśnia prezydent Torunia Paweł Gulewski. - Dzięki funduszowi młodzi podopieczni spotkają osoby, którym się powiodło w biznesie. To jest tutoring [metoda edukacji indywidualnej, spersonifikowanej - przyp. red.], to są spotkania z przedsiębiorcami z Torunia i nie tylko, to jest mentoring i zabezpieczenie prawne, ale w ofercie będzie również księgowość.
- Program jest wyjątkowy i oferuje bardzo szeroki wachlarz wsparcia, począwszy od przełamania pierwszej bariery, trochę strachu, braku takiej inicjatywy, więc będziemy kreować, będziemy wspierać osoby, które mają swoje pomysły, żeby tworzyły startupy, ale przede wszystkim startupy o wysokim potencjale technologicznym, żeby nie tylko tworzyć startupy, ale również wartościowe miejsca pracy. My takich przykładów w historii 20 lat swojej działalności i zarządzania inkubatorami w naszym mieście mamy bardzo dużo - mówił Paweł Żywiecki, prezes Fundacji Przedsiębiorczy Toruń.
