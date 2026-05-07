Potężne uderzenie służb w internetową pedofilię. Wśród zatrzymanych mieszkaniec regionu [wideo, zdjęcia]

2026-05-07, 08:45  Redakcja/KB
Kryminalni namierzyli mieszkańca regionu, który był zamieszany w proceder rozpowszechniania pornografii dziecięcej/fot. KWP Bydgoszcz

„Operacja Hellfire" - pod tym kryptonimem kryje się policyjne uderzenie w przestępczość pedofilską. Akcja trwała dwa tygodnie. Bilans? 123 zatrzymania, ponad 330 tys. plików z zabronionymi treściami, 95 osób usłyszało zarzuty, a 47 osób trafiło tymczasowo do aresztu. Wśród nich m.in. pedagog i brat, który filmował siostrę.

W ogólnopolską operację „Hellfire” włączyli się również policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału dw. z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, a także Wydziału Informatyki Śledczej Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości namierzyli mieszkańca Pakości, który był zamieszany w proceder rozpowszechniania pornografii dziecięcej.

Policjanci przy współpracy z Prokuraturą Okręgową w Bydgoszczy, weszli z nakazem przeszukania do mieszkania 33-latka.

Tam zabezpieczyli między innymi laptopa oraz telefony komórkowe. Już przy wstępnych oględzinach okazało się, że za pomocą internetu oraz komunikatorów internetowych podejrzewany rozpowszechniał niedozwolone treści pornograficzne z udziałem małoletnich. Dodatkowo w jednym z telefonów posiadał ogromną ilość plików z pornografią dziecięcą. Jak się okazało, mężczyzna sprzedawał w sieci tzw. paczki z plikami. W jednej „paczce” znajdowało się około 20 tysięcy różnych niedozwolonych treści z udziałem małoletnich.

33-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Następnego dnia policjanci doprowadzili zatrzymanego do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, gdzie usłyszał zarzuty dotyczące posiadania oraz rozpowszechnia treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Prokurator po przesłuchaniu podejrzanego wnioskował do sądu o jego tymczasowy areszt. Sąd po zapoznaniu się z aktami sprawy aresztował go na najbliższe trzy miesiące. Teraz mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności od lat 2 do 15.

Ogółem w akcji wzięło udział niemal pół tysiąca funkcjonariuszy. Przez dwa tygodnie trwania operacji, policjanci zatrzymali 123 osoby ( w wieku 19-94 lata) i przeprowadzili 175 przeszukań, w których efekcie znaleźli ponad 1500 nośników cyfrowych, na których znajdowało się ponad 330 tys. plików przedstawiających seksualne wykorzystanie osób małoletnich. Wśród zabezpieczonych materiałów znajdują się również i te wytworzone przez AI.

  • 95 osób usłyszało zarzuty karne, a wobec 47 osób zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Decyzją sądów 47 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy. Funkcjonariusze zabezpieczyli mienie podejrzanych na kwotę ponad 210 tys. zł. To kolejna – już ósma operacja, przeprowadzona przez CBZC i ukierunkowana na zwalczanie przestępczości o charakterze pedofilskim.
  • Wśród zatrzymanych osób znajduje się m.in. pedagog który nagrywał oraz fotografował dzieci i trafił do aresztu na 3 miesiące. Podejrzanym jest także mężczyzna, który wykorzystując mechanizm child groomingu nakłaniał osoby małoletnie do wykonywania innych czynności seksualnych, wykorzystując m.in. popularny komunikator. Względem mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
  • W wyniku informacji otrzymanych w ramach współpracy międzynarodowej, policjanci CBZC zatrzymali też 19 latka, który – jak wynika ze wstępnych ustaleń, utrwalał treści pornograficzne z udziałem swojej małoletniej siostry przyrodniej. Sąd zastosował wobec niego areszt tymczasowy.
  • Kolejnych dwóch zatrzymanych mężczyzn miało zamontowane w swoich domach urządzenia monitorujące i kamerki, przy pomocy których nagrywali bliskich, członków swoich rodzin i inne osoby w trakcie czynności intymnych. Oni także trafili do aresztu.
  • Walka z rozpowszechnianiem w Internecie treści przedstawiających seksualne wykorzystanie osób małoletnich stanowi jedno z priorytetowych zadań policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Działania Hellfire zostały przeprowadzone przez CBZC już po raz 8. i będą kontynuowane.

Mówi nadkom. Przemysław Słomski z KWP Bydgoszcz

Wideo: KWP Bydgoszcz

Policjanci znaleźli ponad 1500 nośników cyfrowych, na których znajdowało się ponad 330 tys. plików przedstawiających seksualne wykorzystanie osób małoletnich/fot. KGP Kryminalni namierzyli mieszkańca Pakości, który był zamieszany w proceder rozpowszechniania pornografii dziecięcej/fot. KWP Bydgoszcz

Powiedzieli, że dzwonią z banku, żeby ochronić pieniądze klientki. Seniorka straciła 75 tys. zł

2026-05-07, 14:00
