Alkohol w słodyczach dla dzieci? Tak się buduje u najmłodszych szkodliwy nawyk [Temat Tygodnia]

2026-05-07, 09:54  Dorota Witt/KB
Magdalena Adamczak, dietetyczka kliniczna, psychodietetyczka/fot. Dorota Witt

Magdalena Adamczak, dietetyczka kliniczna, psychodietetyczka/fot. Dorota Witt

Na sklepowych półkach roi się od produktów chętnie wybieranych przez rodziców, po których „procentów" się nie spodziewają. W popularnym śmietankowym batoniku jest ponad 2 proc. alkoholu, znajdziemy go też w składzie znanych rogalików.

- W większości takich produktów zawartość alkoholu waha się od pół do dwóch procent, ale są i słodycze, które zawierają 4 proc. alkoholu - mówi Magdalena Adamczak, dietetyczka kliniczna, psychodietetyczka.

- Alkohol w każdej ilości jest toksyną - dodaje Magdalena Adamczak. - Natomiast w przypadku dzieci, chodzi o skumulowany, długofalowy i niepewny efekt zdrowotny i wpływ na wiele narządów. I co najważniejsze: mamy do czynienia z wczesną ekspozycją na smak alkoholu i zachowania z tym związane, czyli przyzwyczajenie, adaptację do tego nawyku, gdy się go spożywa w takim pozornie niewinnym produkcie. Alkohol jest depresantem, czyli upośledza działanie układu nerwowego, osłabia bardzo nasze funkcje poznawcze, myślenie...

Dzieci z piciem oswajają reklamy, także produktów bezalkoholowych, jak napoje promowane przez influencerów przyśpiewką kojarzącą się z weselnymi toastami.

- Dzieci myślą, że na przykład reklama czy słowo powiedziane, to jest bezwzględna prawda, a to odczucie jest zwielokrotnione, gdy produkt zostaje polecony przez jakiś ich autorytet - podkreśla specjalistka. - W taki sposób następuje identyfikacja z nawykiem, do którego bardzo łatwo dokleić produkt 0 proc., a później produkt już z zawartością procentową, kiedy rytuał jest jako nawykowe zachowanie bardzo sprawnie wyrobiony. Zakotwicza się schemat, że spożywanie tego napoju jest związane z miłym, rodzinnym czasem, z samym dobrem. No i na przykład, niestety, z nabywaniem produktu luksusowego czy premium...

  • Nie ma w Polsce obowiązku wyraźnego zaznaczania, że produkt zawiera alkohol, poza odnotowaniem tego w składzie. Jak podkreśla dietetyczka, same zakazy i nakazy nie zastąpią edukacji.
  • Alkoholowy problem to „Temat Tygodnia" w Polskim Radiu PiK. Publikacje naszych reporterów są: TUTAJ

Relacja Doroty Witt

Bydgoszcz

Region

Powiedzieli, że dzwonią z banku, żeby ochronić pieniądze klientki. Seniorka straciła 75 tys. zł

Powiedzieli, że dzwonią z banku, żeby ochronić pieniądze klientki. Seniorka straciła 75 tys. zł

2026-05-07, 14:00
Przeprowadzka dwóch toruńskich szkół. Zaplecze zyskają m.in. młodzi sportowcy

Przeprowadzka dwóch toruńskich szkół. Zaplecze zyskają m.in. młodzi sportowcy

2026-05-07, 12:39
Z poligonu do przemysłu, komunikacji i edukacji. Targi przyszłości w Bydgoszczy [zdjęcia]

Z poligonu do przemysłu, komunikacji i edukacji. Targi przyszłości w Bydgoszczy [zdjęcia]

2026-05-07, 11:58
Owijał sobie kuracjuszki wokół palca, a później wyłudzał pieniądze. Oszust Marek F. w areszcie

Owijał sobie kuracjuszki wokół palca, a później wyłudzał pieniądze. Oszust Marek F. w areszcie

2026-05-07, 10:40
Krzysztof Gawkowski: - Efekty inwestycji pieniędzy z SAFE zobaczymy w regionie po wakacjach [Rozmowa Dnia]

Krzysztof Gawkowski: - Efekty inwestycji pieniędzy z SAFE zobaczymy w regionie po wakacjach [„Rozmowa Dnia"]

2026-05-07, 08:57
Potężne uderzenie służb w internetową pedofilię. Wśród zatrzymanych mieszkaniec regionu [wideo, zdjęcia]

Potężne uderzenie służb w internetową pedofilię. Wśród zatrzymanych mieszkaniec regionu [wideo, zdjęcia]

2026-05-07, 08:45
Pulmunolodzy debatują w Bydgoszczy. Ich wrogowie nie odpuszczają: POChP i rak płuca

Pulmunolodzy debatują w Bydgoszczy. Ich wrogowie nie odpuszczają: POChP i rak płuca

2026-05-06, 21:00
Bydgoszcz pionierem e-płatności - przekazał wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski

Bydgoszcz pionierem e-płatności - przekazał wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski

2026-05-06, 20:15
Zderzenie ciężarówki i dwóch osobówek na trasie z Inowrocławia do Torunia [aktualizacja]

Zderzenie ciężarówki i dwóch osobówek na trasie z Inowrocławia do Torunia [aktualizacja]

2026-05-06, 19:54

Najczęściej czytane

Archiwum

maj 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę