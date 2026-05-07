Alkohol w słodyczach dla dzieci? Tak się buduje u najmłodszych szkodliwy nawyk [Temat Tygodnia]

2026-05-07, 09:54

Magdalena Adamczak, dietetyczka kliniczna, psychodietetyczka

Na sklepowych półkach roi się od produktów chętnie wybieranych przez rodziców, po których „procentów" się nie spodziewają. W popularnym śmietankowym batoniku jest ponad 2 proc. alkoholu, znajdziemy go też w składzie znanych rogalików.

- W większości takich produktów zawartość alkoholu waha się od pół do dwóch procent, ale są i słodycze, które zawierają 4 proc. alkoholu - mówi Magdalena Adamczak, dietetyczka kliniczna, psychodietetyczka.



- Alkohol w każdej ilości jest toksyną - dodaje Magdalena Adamczak. - Natomiast w przypadku dzieci, chodzi o skumulowany, długofalowy i niepewny efekt zdrowotny i wpływ na wiele narządów. I co najważniejsze: mamy do czynienia z wczesną ekspozycją na smak alkoholu i zachowania z tym związane, czyli przyzwyczajenie, adaptację do tego nawyku, gdy się go spożywa w takim pozornie niewinnym produkcie. Alkohol jest depresantem, czyli upośledza działanie układu nerwowego, osłabia bardzo nasze funkcje poznawcze, myślenie...



Dzieci z piciem oswajają reklamy, także produktów bezalkoholowych, jak napoje promowane przez influencerów przyśpiewką kojarzącą się z weselnymi toastami.



- Dzieci myślą, że na przykład reklama czy słowo powiedziane, to jest bezwzględna prawda, a to odczucie jest zwielokrotnione, gdy produkt zostaje polecony przez jakiś ich autorytet - podkreśla specjalistka. - W taki sposób następuje identyfikacja z nawykiem, do którego bardzo łatwo dokleić produkt 0 proc., a później produkt już z zawartością procentową, kiedy rytuał jest jako nawykowe zachowanie bardzo sprawnie wyrobiony. Zakotwicza się schemat, że spożywanie tego napoju jest związane z miłym, rodzinnym czasem, z samym dobrem. No i na przykład, niestety, z nabywaniem produktu luksusowego czy premium...





Nie ma w Polsce obowiązku wyraźnego zaznaczania, że produkt zawiera alkohol, poza odnotowaniem tego w składzie. Jak podkreśla dietetyczka, same zakazy i nakazy nie zastąpią edukacji.

