Krzysztof Gawkowski: - Efekty inwestycji pieniędzy z SAFE zobaczymy w regionie po wakacjach [„Rozmowa Dnia"]

Polski rząd i przedstawiciele Komisji Europejskiej podpiszą w piątek w umowę SAFE. Najbardziej skorzystają kujawsko-pomorskie firmy - mówił w „Rozmowie Dnia" wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
W piątek Polska ma podpisać w Warszawie umowę pożyczkową w ramach programu zbrojeń SAFE. Ma do nas trafić około 190 mld zł. - Z pieniędzy na inwestycje zbrojeniowe skorzystają zakłady z kujawsko-pomorskiego, m.in. Belma czy Nitrochem. Pierwsze efekty zainwestowanych pieniędzy będą widoczne w naszym regionie już po wakacjach - zapowiedział w „Rozmowie Dnia" wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Podkreślał, że rok 2026 to dla regionu będzie rok rozwoju.
Wskazał, że pieniądze z programu SAFE to ogromna szansa dla kujawsko-pomorskiego, a pierwszych efektów zainwestowanych pieniędzy możemy spodziewać się już po wakacjach.
- Nowe miejsca pracy, produkcja, a przede wszystkim rozwój. To też nie będzie się działo za rok, za dwa, za trzy - już teraz zaczynają się te pierwsze inwestycje rozwojowe, nowe linie produkcyjne. Będziemy produkowali nowy sprzęt zbrojeniowy potrzebny i w Europie, i w Polsce, bo my mamy naprawdę zakłady, które robią rzeczy niebywałe - Nitro-Chem, no i produkcja trotylu. To jest coś, co nie tylko w Europie, ale i na świecie jest bardzo pożądane i z bydgoskich zakładów ten eksport płynie na cały świat.
Nasz gość odniósł się do najnowszych danych dotyczących cyberataków. Ich liczba wzrosła w 2025 roku o 144% w porównaniu do 2024 roku. Jesteśmy na cyfrowej wojnie - mówił wicepremier Gawkowski. Ataków jest coraz więcej, a szczególnie narażone są samorządy, które borykają się z brakiem specjalistów od cyberbezpieczeństwa.
- Zaplanowaliśmy w najbliższych kilkunastu miesiącach przeszkolenie 200 tysięcy urzędników. To masa ludzi, którzy będą rozwijać swoje kompetencje, umiejętności, aby później przekładać je na lepszą cybertarczę w Polsce. Niestety administracja samorządowa przez lata była zaniedbana, jeżeli chodzi o tego rodzaju wsparcie. Dzisiaj te miliardy złotych już widać, ale żeby lokalna Polska przestała być „miękkim podbrzuszem” dla cyberataków, to jeszcze trochę to potrwa. To nie jest tak, że można zasypać dziurę technologiczną w rok - mówił Krzysztof Gawkowski.
