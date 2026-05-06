Pulmunolodzy debatują w Bydgoszczy. Ich wrogowie nie odpuszczają: POChP i rak płuca

2026-05-06, 21:00

To najważniejsze w tym roku w Polsce spotkanie poświęcone chorobom układu oddechowego - w Bydgoszczy rozpoczął się Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

O najważniejszych wyzwaniach 39. zjazdu powiedziała nam profesor Katarzyna Górska, członkini komitetu organizacyjnego:



- Dominują choroby obturacyjne. Rok 2026 jest rokiem POChP, choroby, która jest bardzo istotnym zabójcą w naszym codziennym funkcjonowaniu, ale również rak płuca. Bardzo ważne miejsce będzie tutaj zajmować zarówno diagnostyka, jak i informacje na temat nowoczesnych metod leczenia raka płuca. Bardzo się cieszymy, że przyjeżdżają pulmonolodzy z całej Polski, wymieniają się doświadczeniami i wspierają się w czasami trudnych decyzjach, które możemy w czasie paneli dyskusyjnych omówić, przedyskutować. Taki zjazd jest podaniem wiatru w żagle, potwierdzeniem, że to wszystko, co robimy, ma sens, że idziemy do przodu, no i że też możemy skutecznie wspierać naszych pacjentów - mówiła prof. Katarzyna Górska.



Zjazd potrwa do 9 maja. Polskie Radio PiK jest jego patronem medialnym.