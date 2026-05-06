Pulmunolodzy debatują w Bydgoszczy. Ich wrogowie nie odpuszczają: POChP i rak płuca

2026-05-06, 21:00  Marcin Kupczyk/KB
Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc w Bydgoszczy/fot. Marcin Kupczyk

Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc w Bydgoszczy/fot. Marcin Kupczyk

To najważniejsze w tym roku w Polsce spotkanie poświęcone chorobom układu oddechowego - w Bydgoszczy rozpoczął się Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

O najważniejszych wyzwaniach 39. zjazdu powiedziała nam profesor Katarzyna Górska, członkini komitetu organizacyjnego:

- Dominują choroby obturacyjne. Rok 2026 jest rokiem POChP, choroby, która jest bardzo istotnym zabójcą w naszym codziennym funkcjonowaniu, ale również rak płuca. Bardzo ważne miejsce będzie tutaj zajmować zarówno diagnostyka, jak i informacje na temat nowoczesnych metod leczenia raka płuca. Bardzo się cieszymy, że przyjeżdżają pulmonolodzy z całej Polski, wymieniają się doświadczeniami i wspierają się w czasami trudnych decyzjach, które możemy w czasie paneli dyskusyjnych omówić, przedyskutować. Taki zjazd jest podaniem wiatru w żagle, potwierdzeniem, że to wszystko, co robimy, ma sens, że idziemy do przodu, no i że też możemy skutecznie wspierać naszych pacjentów - mówiła prof. Katarzyna Górska.

Zjazd potrwa do 9 maja. Polskie Radio PiK jest jego patronem medialnym.

Mówi prof. Katarzyna Górska

Bydgoszcz
Prof. Katarzyna Górska i redaktor Marcin Kupczyk. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc w Bydgoszczy/fot. nadesłane Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc w Bydgoszczy/fot. Marcin Kupczyk Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc w Bydgoszczy/fot. Marcin Kupczyk Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc w Bydgoszczy/fot. Marcin Kupczyk

Region

Bydgoszcz pionierem e-płatności - przekazał wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski

Bydgoszcz pionierem e-płatności - przekazał wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski

2026-05-06, 20:15
Zderzenie ciężarówki i dwóch osobówek na trasie z Inowrocławia do Torunia [aktualizacja]

Zderzenie ciężarówki i dwóch osobówek na trasie z Inowrocławia do Torunia [aktualizacja]

2026-05-06, 19:54
Pozorowali kolizje dla pieniędzy. Jeden członek grupy usłyszał zarzuty dotyczące 30 przestępstw

Pozorowali kolizje dla pieniędzy. Jeden członek grupy usłyszał zarzuty dotyczące 30 przestępstw!

2026-05-06, 18:51
Korzenie tego drzewa nie mieściły się w domu Wyścig pokoleń na bydgoskim konkursie [zdjęcia]

Korzenie tego drzewa nie mieściły się w domu! Wyścig pokoleń na bydgoskim konkursie [zdjęcia]

2026-05-06, 18:19
Szpital w Aleksandrowie z karą od NFZ. Dyrektor będzie szukać podstaw do odwołania

Szpital w Aleksandrowie z karą od NFZ. Dyrektor będzie szukać podstaw do odwołania

2026-05-06, 17:35
W izbach wytrzeźwień więcej jest mężczyzn, ale kobiety gonią tę statystykę [Temat Tygodnia]

W izbach wytrzeźwień więcej jest mężczyzn, ale kobiety gonią tę statystykę [Temat Tygodnia]

2026-05-06, 16:32
UKW dołącza do uczelni, które odrzucają wsparcie od marszałka - dowiedziało się PR PiK

UKW dołącza do uczelni, które odrzucają wsparcie od marszałka - dowiedziało się PR PiK

2026-05-06, 15:38
Zaciągnął dzieci do auta, wyjął nóż, zmuszał do zażywania narkotyków. Bydgoszczanin jest w areszcie

Zaciągnął dzieci do auta, wyjął nóż, zmuszał do zażywania narkotyków. Bydgoszczanin jest w areszcie

2026-05-06, 14:23
Tak będzie wyglądało miejskie kąpielisko nad Brdą w Bydgoszczy [wizualizacja]

Tak będzie wyglądało miejskie kąpielisko nad Brdą w Bydgoszczy [wizualizacja]

2026-05-06, 13:56

Najczęściej czytane

Archiwum

maj 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę