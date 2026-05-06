Bydgoszcz pionierem e-płatności - przekazał wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski

2026-05-06, 20:15  Monika Siwak/KB/PAP
Administracja cyfrowa był tematem spotkania w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim/fot. Monika Siwak

Administracja cyfrowa był tematem spotkania w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Dzięki pilotażowemu programowi, w mieście można płacić elektronicznie m.in. podatek od nieruchomości.

Z usług ePłatności, pozwalających na regulowanie urzędowych zobowiązań finansowych przez aplikację mObywatel, korzysta 221 samorządów - poinformowało w środę Ministerstwo Cyfryzacji. Z danych resortu wynika, że w kraju zrealizowano ponad 1,1 mln transakcji, a ich wartość wyniosła prawie 105 mln zł.

Pierwsze wdrożenia ePłatności, w tym doświadczenia Bydgoszczy, pokazały, że administracja może być bliżej obywatela i działać prościej. To kierunek, który konsekwentnie realizujemy w naszej strategii cyfryzacji Polski: budujemy usługi publiczne, które są wygodne, przewidywalne i pozwalają załatwić sprawę od początku do końca w jednym miejscu – powiedział w środę w Bydgoszczy wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

W Bydgoszczy, która korzysta z ePłatności trzeci rok, dotychczas wykonano ponad 48,9 tys. transakcji o łącznej wartości powyżej 4,5 mln zł. Obecnie system obejmuje w Polsce 10,5 mln mieszkańców.

Wicepremier podkreślił, że administracja cyfrowa jest coraz szybsza i dynamiczniejsza, a obywatele coraz częściej mogą mieć poczucie, że są dobrze zarządzani. Wskazał, że w mObywatelu od zeszłego tygodnia można zarejestrować działalność gospodarczą, a od 1,5 miesiąca można zarejestrować dziecko. Dodał, że z możliwości zastrzeżenia numeru PESEL skorzystało prawie 7,5 mln osób.

- Cieszę się, że zostaliśmy pierwszym partnerem projektu. To jest bardzo ważne żeby wdrażany system przetestować i my na tę rolę się zgodziliśmy. Jednocześnie mieliśmy możliwość dzielenia się doświadczeniami i niektóre nasze uwagi zostały uwzględnione - powiedział prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.
Zaznaczył, że według szacunków w Bydgoszczy w 2026 r. z wykorzystaniem e-płatności zostanie wykonanych 50-60 tys. transakcji.

Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki Radosław Maćkiewicz poinformował, że pilotażowy okres wdrażania ePłatności w Bydgoszczy zakończył się w 2025 r., a obecnie system funkcjonuje w normalnym trybie. Zaznaczył, że przez ePłatności można płacić podatek od nieruchomości, a także realizować inne opłaty urzędowe.

Wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel zauważył, że Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki jako pierwszy w kraju wdrożył elektroniczny obieg dokumentów jako formę podstawową. Obecnie ten sposób dotyczy to 80 proc. spraw, a pozostałe 20 proc. załatwianych jest w sposób tradycyjny, co wynika z obowiązującego prawa.
Sztybel dodał, że całkowicie w sposób elektroniczny odbywa się obieg dotyczący kontroli nadzorczej nad uchwałami jednostek samorządu terytorialnego.

  • Rozwiązanie rozwijane przez Centralny Ośrodek Informatyki w aplikacji mObywatel pozwala mieszkańcom regulować zobowiązania wobec administracji online, bez prowizji, bez kolejek i bez przepisywania danych do przelewu. Korzystać z niego mogą zarówno duże miasta jak i niewielkie gminy.

Relacja Moniki Siwak. Mówili: Radosław Maćkiewicz dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki, prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, wojewoda Michał Sztybel i mnister Krzysztof Gawkowski

