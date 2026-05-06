Korzenie tego drzewa nie mieściły się w domu! Wyścig pokoleń na bydgoskim konkursie [zdjęcia]

2026-05-06, 18:19  Monika Siwak/KB
Wojewódzka edycja konkursu genealogicznego bydgoskiego Archiwum Państwowego pt. „Bez korzeni nie zakwitniesz". Poziom prac był bardzo wysoki/fot. Monika Siwak

Wojewódzka edycja konkursu genealogicznego bydgoskiego Archiwum Państwowego pt. „Bez korzeni nie zakwitniesz". Poziom prac był bardzo wysoki/fot. Monika Siwak

Gigantyczne, 10-metrowe drzewo genealogiczne jest jedną z prac nagrodzonych w konkursie bydgoskiego Archiwum Państwowego pt. „Bez korzeni nie zakwitniesz”. Z kolei szóstoklasista zrobił makietę domu z pokojami z różnych epok i zdjęciami rodzinnymi na ścianach. Zaskoczeniom nie było końca. Była to wojewódzka część konkursu.

Nagrodę otrzymał m.in. Szymon Wojtasiak z Jeżewa, który rozpisał na wielkim kartonie nazwiska członków swojej rodziny po mieczu aż do dziewiątego pokolenia wstecz.

- Nasze źródła to prywatne archiwa, księgi parafialne, ale przede wszystkim domowe archiwum mojego dziadka - mówi Szymon Wojtasiak.
- Zainspirowała mnie moja ciocia, która zaczęła robić drzewo genealogiczne. Na jego szczycie jest pradziadek Wojciech Szewczyk. Urodził się 6 lutego 1752 r. Jego nazwisko - Szewczyk - wiąże się prawdopodobnie z pracą, którą wykonywał...

Dziadek Szymona przeżył wiele niesamowitych i dramatycznych zarazem chwil podczas II wojny światowej. - Siedział w okopie z Niemcem, ale obaj byli tak ubrudzeni błotem, że się nie rozpoznali. Dopiero później, po hełmie, Niemiec dostrzegł, że dziadek jest Polakiem i próbował go pchnąć bagnetem w brzuch. Dziadek zrobił unik i został ugodzony bagnetem w pachwinę. Później ogłuszył Niemca i udało mu się z tego okopu uciec...

Zbieranie informacji na konkurs zajęło pół roku, a cała praca nad drzewem - około dwóch miesięcy. Rodzice wspominają to tak:

- Wszyscy żyliśmy tym drzewem. Było wiele rozmów i... pomiarów, żeby rozpocząć pracę w takim miejscu, by drzewo się zmieściło. Nie było to proste, salon był wyłączony z użycia. Arkusz ma 10 metrów, nasz salon aż tylu nie ma. Dopiero w szkole, na sali gimnastycznej, byliśmy w stanie zobaczyć, jak wygląda to w jednym kawałku - mówiła mama.
- Zapanował terror w całym domu. Jego bracia nie mogli nawet koło tego oddychać zbyt mocno, żeby broń Boże tego nie uszkodzić... - dodaje tata.

  • Do konkursu w regionie zgłosiło się 31 uczniów szkół podstawowych.
  • Ogólnopolski finał konkursu organizowanego przez Archiwa Państwowe i Ministerstwo Edukacji Narodowej odbędzie się w Białymstoku.

NAGRODZENI:

W kategorii klas IV-VI:
  • Jan Frątczak, Szkoła Podstawowa nr 37 w Bydgoszczy, opiekun merytoryczny p. Emilia Chrebor-Paciorek
  • Rita Giża, Szkoła Podstawowa nr 36 w Bydgoszczy, opiekun merytoryczny p. Aleksandra Gawryszewska
  • Zofia Siedlecka, Szkoła Podstawowa w Chrostkowie, opiekun merytoryczny p. Katarzyna Mejgier
W kategorii klas VII-VIII:
  • Jan Franczak, Szkoła Podstawowa nr 31 w Bydgoszczy, opiekun merytoryczny p. Dominik Warzocha
  • Paweł Wicleben, Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie, opiekun merytoryczny p. Ewa Pińska
  • Szymon Wojtasiak, Szkoła Podstawowa w Jeżewie, opiekun merytoryczny p. Elżbieta Brózdowska
Wśród pozostałych uczestników komisja postanowiła wyróżnić projekty, których autorami są:
  • Pola Nartowicz, Szkoła Podstawowa nr 36 w Bydgoszczy
  • Stanisław Krysztofiak, Szkoła Podstawowa w Markowicach
  • Martyna Falkowska, Szkoła Podstawowa nr 2 w Brodnicy
  • Aleksander Krysztofiak, Szkoła Podstawowa w Markowicach

Relacja Moniki Siwak

Na animacji Jan Wojtasiak, pradziadek Szymona Wojtasiaka. Zdjęcie wykonane w niemieckim obozie jenieckim STALAG VIA koło Dortmundu/nadesłane

Bydgoszcz
Wojewódzka edycja konkursu genealogicznego bydgoskiego Archiwum Państwowego pt. „Bez korzeni nie zakwitniesz". Poziom prac był bardzo wysoki/fot. Monika Siwak Wojewódzka edycja konkursu genealogicznego bydgoskiego Archiwum Państwowego pt. „Bez korzeni nie zakwitniesz". Poziom prac był bardzo wysoki/fot. Monika Siwak Wojewódzka edycja konkursu genealogicznego bydgoskiego Archiwum Państwowego pt. „Bez korzeni nie zakwitniesz". Poziom prac był bardzo wysoki/fot. Monika Siwak Na zdjęciu od lewej: Szymon Wojtasiak i Jan Frątczak. Wojewódzka edycja konkursu genealogicznego bydgoskiego Archiwum Państwowego pt. „Bez korzeni nie zakwitniesz". Poziom prac był bardzo wysoki/fot. Monika Siwak Wojewódzka edycja konkursu genealogicznego bydgoskiego Archiwum Państwowego pt. „Bez korzeni nie zakwitniesz". Poziom prac był bardzo wysoki/fot. Monika Siwak Wojewódzka edycja konkursu genealogicznego bydgoskiego Archiwum Państwowego pt. „Bez korzeni nie zakwitniesz". Poziom prac był bardzo wysoki/fot. Monika Siwak Wojewódzka edycja konkursu genealogicznego bydgoskiego Archiwum Państwowego pt. „Bez korzeni nie zakwitniesz". Poziom prac był bardzo wysoki/fot. Monika Siwak

Region

Pulmunolodzy debatują w Bydgoszczy. Ich wrogowie nie odpuszczają: POChP i rak płuca

Pulmunolodzy debatują w Bydgoszczy. Ich wrogowie nie odpuszczają: POChP i rak płuca

2026-05-06, 21:00
Bydgoszcz pionierem e-płatności - przekazał wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski

Bydgoszcz pionierem e-płatności - przekazał wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski

2026-05-06, 20:15
Zderzenie ciężarówki i dwóch osobówek na trasie z Inowrocławia do Torunia [aktualizacja]

Zderzenie ciężarówki i dwóch osobówek na trasie z Inowrocławia do Torunia [aktualizacja]

2026-05-06, 19:54
Pozorowali kolizje dla pieniędzy. Jeden członek grupy usłyszał zarzuty dotyczące 30 przestępstw

Pozorowali kolizje dla pieniędzy. Jeden członek grupy usłyszał zarzuty dotyczące 30 przestępstw!

2026-05-06, 18:51
Szpital w Aleksandrowie z karą od NFZ. Dyrektor będzie szukać podstaw do odwołania

Szpital w Aleksandrowie z karą od NFZ. Dyrektor będzie szukać podstaw do odwołania

2026-05-06, 17:35
W izbach wytrzeźwień więcej jest mężczyzn, ale kobiety gonią tę statystykę [Temat Tygodnia]

W izbach wytrzeźwień więcej jest mężczyzn, ale kobiety gonią tę statystykę [Temat Tygodnia]

2026-05-06, 16:32
UKW dołącza do uczelni, które odrzucają wsparcie od marszałka - dowiedziało się PR PiK

UKW dołącza do uczelni, które odrzucają wsparcie od marszałka - dowiedziało się PR PiK

2026-05-06, 15:38
Zaciągnął dzieci do auta, wyjął nóż, zmuszał do zażywania narkotyków. Bydgoszczanin jest w areszcie

Zaciągnął dzieci do auta, wyjął nóż, zmuszał do zażywania narkotyków. Bydgoszczanin jest w areszcie

2026-05-06, 14:23
Tak będzie wyglądało miejskie kąpielisko nad Brdą w Bydgoszczy [wizualizacja]

Tak będzie wyglądało miejskie kąpielisko nad Brdą w Bydgoszczy [wizualizacja]

2026-05-06, 13:56

Najczęściej czytane

Archiwum

maj 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę