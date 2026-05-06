Korzenie tego drzewa nie mieściły się w domu! Wyścig pokoleń na bydgoskim konkursie [zdjęcia]

2026-05-06, 18:19 Monika Siwak/KB

Wojewódzka edycja konkursu genealogicznego bydgoskiego Archiwum Państwowego pt. „Bez korzeni nie zakwitniesz". Poziom prac był bardzo wysoki/fot. Monika Siwak

Gigantyczne, 10-metrowe drzewo genealogiczne jest jedną z prac nagrodzonych w konkursie bydgoskiego Archiwum Państwowego pt. „Bez korzeni nie zakwitniesz”. Z kolei szóstoklasista zrobił makietę domu z pokojami z różnych epok i zdjęciami rodzinnymi na ścianach. Zaskoczeniom nie było końca. Była to wojewódzka część konkursu.

Nagrodę otrzymał m.in. Szymon Wojtasiak z Jeżewa, który rozpisał na wielkim kartonie nazwiska członków swojej rodziny po mieczu aż do dziewiątego pokolenia wstecz .





- Nasze źródła to prywatne archiwa, księgi parafialne, ale przede wszystkim domowe archiwum mojego dziadka - mówi Szymon Wojtasiak.

- Zainspirowała mnie moja ciocia, która zaczęła robić drzewo genealogiczne. Na jego szczycie jest pradziadek Wojciech Szewczyk. Urodził się 6 lutego 1752 r. Jego nazwisko - Szewczyk - wiąże się prawdopodobnie z pracą, którą wykonywał...





Dziadek Szymona przeżył wiele niesamowitych i dramatycznych zarazem chwil podczas II wojny światowej. - Siedział w okopie z Niemcem , ale obaj byli tak ubrudzeni błotem, że się nie rozpoznali. Dopiero później, po hełmie, Niemiec dostrzegł, że dziadek jest Polakiem i próbował go pchnąć bagnetem w brzuch. Dziadek zrobił unik i został ugodzony bagnetem w pachwinę. Później ogłuszył Niemca i udało mu się z tego okopu uciec...





Zbieranie informacji na konkurs zajęło pół roku, a cała praca nad drzewem - około dwóch miesięcy . Rodzice wspominają to tak:





- Wszyscy żyliśmy tym drzewem . Było wiele rozmów i... pomiarów, żeby rozpocząć pracę w takim miejscu, by drzewo się zmieściło. Nie było to proste, salon był wyłączony z użycia. Arkusz ma 10 metrów, nasz salon aż tylu nie ma. Dopiero w szkole, na sali gimnastycznej, byliśmy w stanie zobaczyć, jak wygląda to w jednym kawałku - mówiła mama.

- Zapanował terror w całym domu . Jego bracia nie mogli nawet koło tego oddychać zbyt mocno, żeby broń Boże tego nie uszkodzić... - dodaje tata.





Do konkursu w regionie zgłosiło się 31 uczniów szkół podstawowych.

Ogólnopolski finał konkursu organizowanego przez Archiwa Państwowe i Ministerstwo Edukacji Narodowej odbędzie się w Białymstoku.



NAGRODZENI:

W kategorii klas IV-VI:

Jan Frątczak, Szkoła Podstawowa nr 37 w Bydgoszczy, opiekun merytoryczny p. Emilia Chrebor-Paciorek

Rita Giża, Szkoła Podstawowa nr 36 w Bydgoszczy, opiekun merytoryczny p. Aleksandra Gawryszewska

Zofia Siedlecka, Szkoła Podstawowa w Chrostkowie, opiekun merytoryczny p. Katarzyna Mejgier

W kategorii klas VII-VIII:

Jan Franczak, Szkoła Podstawowa nr 31 w Bydgoszczy, opiekun merytoryczny p. Dominik Warzocha

Paweł Wicleben, Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie, opiekun merytoryczny p. Ewa Pińska

Szymon Wojtasiak, Szkoła Podstawowa w Jeżewie, opiekun merytoryczny p. Elżbieta Brózdowska

Wśród pozostałych uczestników komisja postanowiła wyróżnić projekty, których autorami są:

Pola Nartowicz, Szkoła Podstawowa nr 36 w Bydgoszczy

Stanisław Krysztofiak, Szkoła Podstawowa w Markowicach

Martyna Falkowska, Szkoła Podstawowa nr 2 w Brodnicy

Aleksander Krysztofiak, Szkoła Podstawowa w Markowicach



