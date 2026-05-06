Korzenie tego drzewa nie mieściły się w domu! Wyścig pokoleń na bydgoskim konkursie [zdjęcia]

Wojewódzka edycja konkursu genealogicznego bydgoskiego Archiwum Państwowego pt. „Bez korzeni nie zakwitniesz". Poziom prac był bardzo wysoki/fot. Monika Siwak
Gigantyczne, 10-metrowe drzewo genealogiczne jest jedną z prac nagrodzonych w konkursie bydgoskiego Archiwum Państwowego pt. „Bez korzeni nie zakwitniesz”. Z kolei szóstoklasista zrobił makietę domu z pokojami z różnych epok i zdjęciami rodzinnymi na ścianach. Zaskoczeniom nie było końca. Była to wojewódzka część konkursu.
Nagrodę otrzymał m.in. Szymon Wojtasiak z Jeżewa, który rozpisał na wielkim kartonie nazwiska członków swojej rodziny po mieczu aż do dziewiątego pokolenia wstecz.
- Nasze źródła to prywatne archiwa, księgi parafialne, ale przede wszystkim domowe archiwum mojego dziadka - mówi Szymon Wojtasiak.
- Zainspirowała mnie moja ciocia, która zaczęła robić drzewo genealogiczne. Na jego szczycie jest pradziadek Wojciech Szewczyk. Urodził się 6 lutego 1752 r. Jego nazwisko - Szewczyk - wiąże się prawdopodobnie z pracą, którą wykonywał...
Dziadek Szymona przeżył wiele niesamowitych i dramatycznych zarazem chwil podczas II wojny światowej. - Siedział w okopie z Niemcem, ale obaj byli tak ubrudzeni błotem, że się nie rozpoznali. Dopiero później, po hełmie, Niemiec dostrzegł, że dziadek jest Polakiem i próbował go pchnąć bagnetem w brzuch. Dziadek zrobił unik i został ugodzony bagnetem w pachwinę. Później ogłuszył Niemca i udało mu się z tego okopu uciec...
Zbieranie informacji na konkurs zajęło pół roku, a cała praca nad drzewem - około dwóch miesięcy. Rodzice wspominają to tak:
- Wszyscy żyliśmy tym drzewem. Było wiele rozmów i... pomiarów, żeby rozpocząć pracę w takim miejscu, by drzewo się zmieściło. Nie było to proste, salon był wyłączony z użycia. Arkusz ma 10 metrów, nasz salon aż tylu nie ma. Dopiero w szkole, na sali gimnastycznej, byliśmy w stanie zobaczyć, jak wygląda to w jednym kawałku - mówiła mama.
- Zapanował terror w całym domu. Jego bracia nie mogli nawet koło tego oddychać zbyt mocno, żeby broń Boże tego nie uszkodzić... - dodaje tata.
Do konkursu w regionie zgłosiło się 31 uczniów szkół podstawowych.
Ogólnopolski finał konkursu organizowanego przez Archiwa Państwowe i Ministerstwo Edukacji Narodowej odbędzie się w Białymstoku.
NAGRODZENI:
W kategorii klas IV-VI:
Jan Frątczak, Szkoła Podstawowa nr 37 w Bydgoszczy, opiekun merytoryczny p. Emilia Chrebor-Paciorek
Rita Giża, Szkoła Podstawowa nr 36 w Bydgoszczy, opiekun merytoryczny p. Aleksandra Gawryszewska
Zofia Siedlecka, Szkoła Podstawowa w Chrostkowie, opiekun merytoryczny p. Katarzyna Mejgier
W kategorii klas VII-VIII:
Jan Franczak, Szkoła Podstawowa nr 31 w Bydgoszczy, opiekun merytoryczny p. Dominik Warzocha
Paweł Wicleben, Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie, opiekun merytoryczny p. Ewa Pińska
Szymon Wojtasiak, Szkoła Podstawowa w Jeżewie, opiekun merytoryczny p. Elżbieta Brózdowska
Wśród pozostałych uczestników komisja postanowiła wyróżnić projekty, których autorami są:
Pola Nartowicz, Szkoła Podstawowa nr 36 w Bydgoszczy
Stanisław Krysztofiak, Szkoła Podstawowa w Markowicach
Martyna Falkowska, Szkoła Podstawowa nr 2 w Brodnicy
Aleksander Krysztofiak, Szkoła Podstawowa w Markowicach
Relacja Moniki Siwak
Na animacji Jan Wojtasiak, pradziadek Szymona Wojtasiaka. Zdjęcie wykonane w niemieckim obozie jenieckim STALAG VIA koło Dortmundu/nadesłane
