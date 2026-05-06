Tak będzie wyglądało miejskie kąpielisko nad Brdą w Bydgoszczy [wizualizacja]

2026-05-06, 13:56 Sława Skibińska-Dmitruk/DW

Tak prezentować będzie się kąpielisko w bydgoskim Parku Centralnym / Wizualizacje: Katarzyna Załuska

Nad Brdą w Parku Centralnym powstaje miejskie kąpielisko. To nowatorski projekt w skali kraju. Będzie gotowy przed wakacjami przyszłego roku.

Dziś wojewoda Michał Sztybel przekazał prezydentowi Bydgoszczy Rafałowi Bruskiemu pozwolenie na budowę.



- Basen będzie podzielony na trzy strefy - od tej dla małych dzieci (do 40 cm głębokości), przez strefę dla nieumiejących pływać, po strefę dla osób pływających o głębokości 2,5 m - mówi Zbigniew Litkowski, prezes spółki EBUD Przemysłówka. - Obiekt będzie wyposażony w trzy pomosty - dodaje.



Miejsce ma tętnić życiem przez cały rok, nie tylko latem. Zimą stanie się rajem dla miłośników morsowania.



- Są w Bydgoszczy ci, którzy kochają kąpać się w zimnej wodzie, stąd też między innymi umożliwienie morsowania: bezpieczne zejścia, dojścia dla osób niepełnosprawnych i wiele, wiele innych rzeczy - mówi Rafał Bruski.



Wojewoda Michał Sztybel podkreśla, że projekt powstaje z dbałością o środowisko.



- Blisko 200 drzew zostanie na całym obszarze dosadzonych, a wycinka będzie minimalna - mówi Michał Sztybel.



Nad kąpieliskiem powstanie między innymi plaża trawiasta ze strefami rekreacyjnymi, będą prysznice, przebieralnie, obiekty dla ratowników, ławeczki, hamaki, oświetlenie, monitoring.



- Powstanie niewielki budynek z zapleczem socjalno-gospodarczym. Do jego ogrzewania wykorzystamy odnawialne źródła energii (pompę ciepła, panele fotowoltaiczne, wentylację z odzyskiem ciepła) - informują miejscy urzędnicy. - Przy obiekcie znajdą się też stanowiska dla foodtrucków (pojazdów z ofertą gastronomiczną). Przy jednym z trzech pomostów zostaną zainstalowane drabinki z poręczami, które proponowali miłośnicy morsowania. Dojazd i dojście zapewni nowy układ komunikacyjny wraz z odwodnieniem. Obiekt ma być dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Kąpielisko w otoczeniu bujnej zieleni będzie też idealnym miejscem relaksu dla osób starszych, czy rodzin z małymi dziećmi. Wstęp na kąpielisko będzie bezpłatny - dodają.





Kąpielisko ma być gotowe na przyszłoroczny Dzień Dziecka.

Wartość inwestycji to 23,8 mln zł .

. Rządowe dofinansowanie wynosi 8,8 mln zł.