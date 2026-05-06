Tak będzie wyglądało miejskie kąpielisko nad Brdą w Bydgoszczy [wizualizacja]

2026-05-06, 13:56  Sława Skibińska-Dmitruk/DW
Tak prezentować będzie się kąpielisko w bydgoskim Parku Centralnym / Wizualizacje: Katarzyna Załuska

Tak prezentować będzie się kąpielisko w bydgoskim Parku Centralnym / Wizualizacje: Katarzyna Załuska

Nad Brdą w Parku Centralnym powstaje miejskie kąpielisko. To nowatorski projekt w skali kraju. Będzie gotowy przed wakacjami przyszłego roku.

Dziś wojewoda Michał Sztybel przekazał prezydentowi Bydgoszczy Rafałowi Bruskiemu pozwolenie na budowę.

- Basen będzie podzielony na trzy strefy - od tej dla małych dzieci (do 40 cm głębokości), przez strefę dla nieumiejących pływać, po strefę dla osób pływających o głębokości 2,5 m - mówi Zbigniew Litkowski, prezes spółki EBUD Przemysłówka. - Obiekt będzie wyposażony w trzy pomosty - dodaje.

Miejsce ma tętnić życiem przez cały rok, nie tylko latem. Zimą stanie się rajem dla miłośników morsowania.

- Są w Bydgoszczy ci, którzy kochają kąpać się w zimnej wodzie, stąd też między innymi umożliwienie morsowania: bezpieczne zejścia, dojścia dla osób niepełnosprawnych i wiele, wiele innych rzeczy - mówi Rafał Bruski.

Wojewoda Michał Sztybel podkreśla, że projekt powstaje z dbałością o środowisko.

- Blisko 200 drzew zostanie na całym obszarze dosadzonych, a wycinka będzie minimalna - mówi Michał Sztybel.

Nad kąpieliskiem powstanie między innymi plaża trawiasta ze strefami rekreacyjnymi, będą prysznice, przebieralnie, obiekty dla ratowników, ławeczki, hamaki, oświetlenie, monitoring.

- Powstanie niewielki budynek z zapleczem socjalno-gospodarczym. Do jego ogrzewania wykorzystamy odnawialne źródła energii (pompę ciepła, panele fotowoltaiczne, wentylację z odzyskiem ciepła) - informują miejscy urzędnicy. - Przy obiekcie znajdą się też stanowiska dla foodtrucków (pojazdów z ofertą gastronomiczną). Przy jednym z trzech pomostów zostaną zainstalowane drabinki z poręczami, które proponowali miłośnicy morsowania. Dojazd i dojście zapewni nowy układ komunikacyjny wraz z odwodnieniem. Obiekt ma być dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Kąpielisko w otoczeniu bujnej zieleni będzie też idealnym miejscem relaksu dla osób starszych, czy rodzin z małymi dziećmi. Wstęp na kąpielisko będzie bezpłatny - dodają.

  • Kąpielisko ma być gotowe na przyszłoroczny Dzień Dziecka.
  • Wartość inwestycji to 23,8 mln zł.
  • Rządowe dofinansowanie wynosi 8,8 mln zł.

Relacja Sławy Skibińskiej-Dmitruk

Tak prezentować będzie się kąpielisko w bydgoskim Parku Centralnym / Wizualizacje: Katarzyna Załuska Tak prezentować będzie się kąpielisko w bydgoskim Parku Centralnym / Wizualizacje: Katarzyna Załuska Tak prezentować będzie się kąpielisko w bydgoskim Parku Centralnym / Wizualizacje: Katarzyna Załuska Tak prezentować będzie się kąpielisko w bydgoskim Parku Centralnym / Wizualizacje: Katarzyna Załuska Tak prezentować będzie się kąpielisko w bydgoskim Parku Centralnym / Wizualizacje: Katarzyna Załuska Tak prezentować będzie się kąpielisko w bydgoskim Parku Centralnym / Wizualizacje: Katarzyna Załuska Tak prezentować będzie się kąpielisko w bydgoskim Parku Centralnym / Wizualizacje: Katarzyna Załuska Tak prezentować będzie się kąpielisko w bydgoskim Parku Centralnym / Wizualizacje: Katarzyna Załuska Tak prezentować będzie się kąpielisko w bydgoskim Parku Centralnym / Wizualizacje: Katarzyna Załuska Tak prezentować będzie się kąpielisko w bydgoskim Parku Centralnym / Wizualizacje: Katarzyna Załuska Tak prezentować będzie się kąpielisko w bydgoskim Parku Centralnym / Wizualizacje: Katarzyna Załuska Tak prezentować będzie się kąpielisko w bydgoskim Parku Centralnym / Wizualizacje: Katarzyna Załuska Tak prezentować będzie się kąpielisko w bydgoskim Parku Centralnym / Wizualizacje: Katarzyna Załuska

Region

Pulmunolodzy debatują w Bydgoszczy. Ich wrogowie nie odpuszczają: POChP i rak płuca

Pulmunolodzy debatują w Bydgoszczy. Ich wrogowie nie odpuszczają: POChP i rak płuca

2026-05-06, 21:00
Bydgoszcz pionierem e-płatności - przekazał wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski

Bydgoszcz pionierem e-płatności - przekazał wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski

2026-05-06, 20:15
Zderzenie ciężarówki i dwóch osobówek na trasie z Inowrocławia do Torunia [aktualizacja]

Zderzenie ciężarówki i dwóch osobówek na trasie z Inowrocławia do Torunia [aktualizacja]

2026-05-06, 19:54
Pozorowali kolizje dla pieniędzy. Jeden członek grupy usłyszał zarzuty dotyczące 30 przestępstw

Pozorowali kolizje dla pieniędzy. Jeden członek grupy usłyszał zarzuty dotyczące 30 przestępstw!

2026-05-06, 18:51
Korzenie tego drzewa nie mieściły się w domu Wyścig pokoleń na bydgoskim konkursie [zdjęcia]

Korzenie tego drzewa nie mieściły się w domu! Wyścig pokoleń na bydgoskim konkursie [zdjęcia]

2026-05-06, 18:19
Szpital w Aleksandrowie z karą od NFZ. Dyrektor będzie szukać podstaw do odwołania

Szpital w Aleksandrowie z karą od NFZ. Dyrektor będzie szukać podstaw do odwołania

2026-05-06, 17:35
W izbach wytrzeźwień więcej jest mężczyzn, ale kobiety gonią tę statystykę [Temat Tygodnia]

W izbach wytrzeźwień więcej jest mężczyzn, ale kobiety gonią tę statystykę [Temat Tygodnia]

2026-05-06, 16:32
UKW dołącza do uczelni, które odrzucają wsparcie od marszałka - dowiedziało się PR PiK

UKW dołącza do uczelni, które odrzucają wsparcie od marszałka - dowiedziało się PR PiK

2026-05-06, 15:38
Zaciągnął dzieci do auta, wyjął nóż, zmuszał do zażywania narkotyków. Bydgoszczanin jest w areszcie

Zaciągnął dzieci do auta, wyjął nóż, zmuszał do zażywania narkotyków. Bydgoszczanin jest w areszcie

2026-05-06, 14:23

Najczęściej czytane

Archiwum

maj 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę