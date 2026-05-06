Pozorowali kolizje dla pieniędzy. Jeden członek grupy usłyszał zarzuty dotyczące 30 przestępstw!

11 osób podejrzanych o dokonanie szeregu oszustw ubezpieczeniowych w Bydgoszczy

11 osób podejrzanych o dokonanie szeregu oszustw ubezpieczeniowych w ramach zorganizowanej grupy przestępczej zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Bydgoszczy.

Grupa przestępcza wyłudzała odszkodowania komunikacyjne, pozorując kolizje drogowe. Wśród podejrzanych jest trzech pracowników towarzystw ubezpieczeniowych, a także osoba kierująca grupą. Rekordową liczbę zarzutów, bo dotyczących aż 30 przestępstw, przedstawiono 43-letniemu Łukaszowi W.



Z uwagi na obawę matactwa procesowego, prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec siedmiu podejrzanych: 43-letniego Łukasza W., 44-letniego Marcina B., 32-letniego Jakuba L., 40-letniego Sebastiana P., 54-letniego, Krzysztofa M., 51-letniego Mariusza W. oraz 35-letniej Kamili C.



Pozostali mają policyjny dozór. Zabezpieczono ich majątek na poczet kar.



Za popełnione przestępstwa większości podejrzanym grozi do 8 lat więzienia, ale szefowie grupy mogą spędzić za kratkami nawet 15 lat.