Znowu płonął las! Strażacy walczyli z żywiołem między Sławnem a Lniankiem [zdjęcia]

2026-05-03, 21:35  Redakcja/KB
Pożar lasu w powiecie tucholskim/fot. Ochotnicza Straż Pożarna w Jeziorkach

Pięć jednostek strażackich gasiło ogień w powiecie tucholskim. Wsparcie przyszło także z góry, dzięki śmigłowcowi Dromaderowi.

Działania strażaków polegały na bezpośrednim gaszeniu ognia oraz zabezpieczeniu terenu przed dalszym rozprzestrzenianiem się pożaru w głąb kompleksu leśnego.
Wsparcia z powietrza udzielił samolot gaśniczy Dromader, który wykonał precyzyjny zrzut wody na palący się obszar.

Wspólne działania na miejscu prowadziły:

  • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu
  • OSP Lniano
  • OSP Błądzim
  • OSP Siemkowo
  • OSP Wętfie
  • Lasy Państwowe (Dromader)
Do remizy jednostki wróciły o godzinie 18:07.

źr. Ochotnicza Straż Pożarna w Jeziorkach.

Tuchola
