Strażacy z sonarem nad Wisłą w Solcu Kujawskim. Od wielu godzin szukają mężczyzny [aktualizacja]
Na miejscu akcji – czyli w Solcu Kujawskim przy ulicy Żeglarskiej - byli świadkowie, którzy zgłosili służbom zaginięcie. Byli przekonani, że mężczyzna nie wypłynął z rzeki.
W niedzielę ok. godz. 15:27 strażacy przyjęli zgłoszenie od świadków, którzy widzieli mężczyznę wchodzącego do Wisły i nie odnotowali jego wyjścia na brzeg. Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK, o godz. 19:30 akcja wciąż trwała.
- Akcja poszukiwawcza trwa już ponad 4 godziny (stan na godz. 19:30). Na miejscu były w tym czasie dwa zastępy straży pożarnej. Szukają mężczyzny przy użyciu sonaru - specjalnego urządzenia, które pozwala zlokalizować obiekty pod wodą.
AKTUALIZACJA: Stan na godz. 21:30. Akcja bez przełomu. O tej porze na miejscu pozostał jeden zastęp strażaków, ale muszą przerwać działania. Poszukiwania utrudniają ciemności. Akcja ma zostać wznowiona rano.