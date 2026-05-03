Strażacy z sonarem nad Wisłą w Solcu Kujawskim. Od wielu godzin szukają mężczyzny [aktualizacja]

Akcja poszukiwawcza nad Wisłą w Solcu Kujawski zaczęła się w niedzielę o godz. 15:27

Na miejscu akcji – czyli w Solcu Kujawskim przy ulicy Żeglarskiej - byli świadkowie, którzy zgłosili służbom zaginięcie. Byli przekonani, że mężczyzna nie wypłynął z rzeki.

W niedzielę ok. godz. 15:27 strażacy przyjęli zgłoszenie od świadków, którzy widzieli mężczyznę wchodzącego do Wisły i nie odnotowali jego wyjścia na brzeg. Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK, o godz. 19:30 akcja wciąż trwała.





Akcja poszukiwawcza trwa już ponad 4 godziny (stan na godz. 19:30). Na miejscu były w tym czasie dwa zastępy straży pożarnej. Szukają mężczyzny przy użyciu sonaru - specjalnego urządzenia, które pozwala zlokalizować obiekty pod wodą.