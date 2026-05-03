Uwaga! Ulice Staszica oraz Żwirki i Wigury w Bydgoszczy bez przejazdu! Autobusy zmienią trasy! [mapki]

W poniedziałek (4 maja) rozpocznie się przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Inowrocławskiej na Górzyskowie. Prace ruszą też na ul. S. Staszica w Śródmieściu. Wprowadzone zostaną tymczasowe objazdy oraz zmienione zostaną trasy przejazdu kilku linii autobusowych/fot. MWiK Bydgoszcz
Ważne dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Wodociągowcy budują zbiorniki retencyjne i dlatego od 4 maja dwie ruchliwe ulice zostaną wyłączone z ruchu. Będzie tymczasowy rozkład jazdy MZK.
ZMIANY NA UL. STASZICA
Zmieniają się trasy linii autobusowych nr 52, 59, 60, 64 oraz 33N
Linia nr 52 od przystanku UKW oraz linia nr 64 od przystanku Rondo Wielkopolskie w kierunku pętli Błonie i Barwna skierowane zostaną trasą czasowo zmienioną Al. Ossolińskich, ul. Piotrowskiego i Jagiellońską; od przystanku Rondo Jagiellonów powrót na standardową trasę przebiegu.
Przystanki wyłączone z obsługi pasażerskiej:
Paderewskiego, 3 Maja/ Markwarta.
Dodatkowe przystanki włączone do obsługi pasażerskiej:
Plac Weyssenhoffa (przystanek tymczasowy)
Rondo Ossolińskich (przystanek tymczasowy)
Jagiellońska/ Piotrowskiego
Linie nr 59 i 60 od przystanku Rondo Ossolińskich, w kierunku pętli Błonie zostaną skierowane trasą czasowo zmienioną ul. Piotrowskiego i Jagiellońską; od przystanku Rondo Jagiellonów powrót na standardową trasę przebiegu.
Przystanki wyłączone z obsługi pasażerskiej:
Plac Weysenhoffa,
Paderewskiego,
3 Maja/ Markwarta,
Dodatkowo do obsługi pasażerskiej zostanie włączony przystanek pn. Jagiellońska/ Piotrowskiego.
Linia nr 33N od przystanku Rondo Wielkopolskie w kierunku pętli Piaski skierowana zostanie na trasę czasowo zmienioną Al. Ossolińskich, ul. Piotrowskiego i Jagiellońską; od przystanku Rondo Jagiellonów powrót na standardową trasę przebiegu.
Przystanki wyłączone z obsługi pasażerskiej:
Paderewskiego,
3 Maja/ Markwarta.
Dodatkowe przystanki włączone do obsługi pasażerskiej:
Plac Weyssenhoffa (przystanek tymczasowy),
Rondo Ossolińskich (przystanek tymczasowy).
ul. Żwirki i Wigury
ZMIANY NA UL. ŻWIRKI I WIGURY
Zmianie ulegną trasy przebiegu linii autobusowych nr 64, 69 oraz 89
Od przystanku Szubińska/ Żwirki i Wigury autobusy będą kierowane trasą czasowo zmienioną ulicami: Szubińską, Piękną, Solskiego, ks. Skorupki. Od przystanku Inowrocławska/ Skorupki powrót na standardowe trasy przebiegu oraz analogicznie w przeciwnym kierunku.
Z obsługi pasażerskiej wyłączony zostanie przystanek pn. Żwirki i Wigury/ Jaskółcza, dodatkowo do obsługi pasażerskiej zostaną włączone następujące przystanki:
Szubińska/ Gnieźnieńska, w obu kierunkach
Szubińska/ Piękna, w kierunku pętli Błonie oraz Barwna
Piękna/ Szubińska, w kierunku pętli Tatrzańskie oraz Przemysłowa
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę