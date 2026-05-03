Uwaga! Ulice Staszica oraz Żwirki i Wigury w Bydgoszczy bez przejazdu! Autobusy zmienią trasy! [mapki]

2026-05-03, 20:40  Redakcja/KB
W poniedziałek (4 maja) rozpocznie się przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Inowrocławskiej na Górzyskowie. Prace ruszą też na ul. S. Staszica w Śródmieściu. Wprowadzone zostaną tymczasowe objazdy oraz zmienione zostaną trasy przejazdu kilku linii autobusowych/fot. MWiK Bydgoszcz

Ważne dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Wodociągowcy budują zbiorniki retencyjne i dlatego od 4 maja dwie ruchliwe ulice zostaną wyłączone z ruchu. Będzie tymczasowy rozkład jazdy MZK.

ZMIANY NA UL. STASZICA

Zmieniają się trasy linii autobusowych nr 52, 59, 60, 64 oraz 33N

  • Linia nr 52 od przystanku UKW oraz linia nr 64 od przystanku Rondo Wielkopolskie w kierunku pętli Błonie i Barwna skierowane zostaną trasą czasowo zmienioną Al. Ossolińskich, ul. Piotrowskiego i Jagiellońską; od przystanku Rondo Jagiellonów powrót na standardową trasę przebiegu.
Przystanki wyłączone z obsługi pasażerskiej:
  • Paderewskiego, 3 Maja/ Markwarta.
Dodatkowe przystanki włączone do obsługi pasażerskiej:
  • Plac Weyssenhoffa (przystanek tymczasowy)
  • Rondo Ossolińskich (przystanek tymczasowy)
  • Jagiellońska/ Piotrowskiego
  • Linie nr 59 i 60 od przystanku Rondo Ossolińskich, w kierunku pętli Błonie zostaną skierowane trasą czasowo zmienioną ul. Piotrowskiego i Jagiellońską; od przystanku Rondo Jagiellonów powrót na standardową trasę przebiegu.
Przystanki wyłączone z obsługi pasażerskiej:
  • Plac Weysenhoffa,
  • Paderewskiego,
  • 3 Maja/ Markwarta,
Dodatkowo do obsługi pasażerskiej zostanie włączony przystanek pn. Jagiellońska/ Piotrowskiego.
  • Linia nr 33N od przystanku Rondo Wielkopolskie w kierunku pętli Piaski skierowana zostanie na trasę czasowo zmienioną Al. Ossolińskich, ul. Piotrowskiego i Jagiellońską; od przystanku Rondo Jagiellonów powrót na standardową trasę przebiegu.
Przystanki wyłączone z obsługi pasażerskiej:
  • Paderewskiego,
  • 3 Maja/ Markwarta.
Dodatkowe przystanki włączone do obsługi pasażerskiej:
  • Plac Weyssenhoffa (przystanek tymczasowy),
  • Rondo Ossolińskich (przystanek tymczasowy).
  • ul. Żwirki i Wigury

ZMIANY NA UL. ŻWIRKI I WIGURY

Zmianie ulegną trasy przebiegu linii autobusowych nr 64, 69 oraz 89
  • Od przystanku Szubińska/ Żwirki i Wigury autobusy będą kierowane trasą czasowo zmienioną ulicami: Szubińską, Piękną, Solskiego, ks. Skorupki. Od przystanku Inowrocławska/ Skorupki powrót na standardowe trasy przebiegu oraz analogicznie w przeciwnym kierunku.
Z obsługi pasażerskiej wyłączony zostanie przystanek pn. Żwirki i Wigury/ Jaskółcza, dodatkowo do obsługi pasażerskiej zostaną włączone następujące przystanki:
  • Szubińska/ Gnieźnieńska, w obu kierunkach
  • Szubińska/ Piękna, w kierunku pętli Błonie oraz Barwna
  • Piękna/ Szubińska, w kierunku pętli Tatrzańskie oraz Przemysłowa
  • Solskiego/ Kossaka, w obu kierunkach
  • Skorupki/ Czackiego, w obu kierunkach

Znowu płonął las! Strażacy walczyli z żywiołem między Sławnem a Lniankiem [zdjęcia]

2026-05-03, 21:35

2026-05-03, 21:35
Strażacy z sonarem nad Wisłą w Solcu Kujawskim. Od wielu godzin szukają mężczyzny [aktualizacja]

2026-05-03, 20:29

2026-05-03, 20:29
Ewakuacja bydgoskiego dworca PKP. Nietrzeźwy pasażer zostawił bagaż w holu głównym

2026-05-03, 19:21

2026-05-03, 19:21
Z kontrabasem i pianinem miedzy pasażerami! Po Toruniu kursował muzyczny tramwaj [zdjęcia]

2026-05-03, 18:59

2026-05-03, 18:59
Sonia Bohosiewicz odsłoniła swoją gwiazdę w Ciechocinku. Ten film wiąże ją z regionem [wideo, zdjęcia]

2026-05-03, 17:30

2026-05-03, 17:30
Tak się bawi szlachta! Piknik historyczny w Muzeum Kanału Bydgoskiego [zdjęcia]

2026-05-03, 15:51

2026-05-03, 15:51
Tony wikliny, ogrom pracy i... przytulne wnętrze. Tyle potrzeba, by w Ostromecku stanęło Gniazdo [zdjęcia]

2026-05-03, 13:49

2026-05-03, 13:49
Areszt tymczasowy dla 19-latka podejrzanego o usiłowania zabójstwa - ustaliło PR PiK [AKTUALIZACJA]

2026-05-03, 13:30

2026-05-03, 13:30
Wypadek w Brzeźnie koło Torunia. Zderzyły się trzy samochody osobowe - zdjęcia [AKTUALIZACJA]

2026-05-03, 13:26

2026-05-03, 13:26

