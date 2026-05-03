Tak się bawi szlachta! Piknik historyczny w Muzeum Kanału Bydgoskiego [zdjęcia]

2026-05-03, 15:51 Natasza Trzebuchowska/KB

Piknik historyczny w Muzeum Kanału Bydgoskiego/fot. Natasza Trzebuchowska

Jak mogły wyglądać czasy, kiedy uchwalano Konstytucję 3 Maja? O tym mogli się przekonać widzowie inscenizacji w Muzeum Kanału Bydgoskiego. Piknik historyczny był okazją, aby „spotkać" ludzi z epoki i stać się świadkami decyzji, które zmieniały bieg wydarzeń.

- Pokazaliśmy to także w formie humorystycznej, za pomocą swar pomiędzy szlachcicami i w karczmie: pomiędzy oczywiście szlachcicami a żołnierzami pruskimi. Zresztą dzisiaj jestem ubrany właśnie w mundur pruskim z garnizonu bydgoskiego...



- O, ja jestem dzisiaj niestety żołnierzem pruskim, który przyszedł tutaj jako zaborca. Otóż miałem ganiać tych, którzy chcieli nam siać zamęt i w naszym idealnym państwie ustalać jakieś prawa i wprowadzać konstytucję...



- Przedstawiamy szlachtę polską, więc ja mam na sobie suknię dworską. Czyli, jak to się mówi, na bogato – szlachta...



- Szlachta czerpała wzory z całego świata, dlatego buty mam polskie - do jazdy konnej, a spodnie – wzór turecki, szerokie, jedwabne...



- Chciałem razem z przyjaciółmi świętować rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, pokazać tę tradycję. By ludzie nie zapomnieli o tym, skąd się wywodzimy, jakie piękne mamy tradycje...



Mówili: Tomasz Izajasz z Muzeum Kanału Bydgoskiego i uczestnicy wydarzenia.