Z kontrabasem i pianinem miedzy pasażerami! Po Toruniu kursował muzyczny tramwaj [zdjęcia]

2026-05-03, 18:59 Monika Kaczyńska/KB

Po mieście kursował Muzyczny Tramwaj PROBALTIKI/fot. Monika Kaczyńska

„Przybyli ułani pod okienko", „Prząśniczka" - m.in. te pieśni - grane na żywo - mogli 3 maja usłyszeć pasażerowie toruńskiej „jedynki". Po mieście kursował Muzyczny Tramwaj PROBALTIKI. To inicjatywa z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

- Rewelacyjnie się podróżuje takim tramwajem , sama przyjemność, bo mogę poczuć się jak na sali koncertowej, a jednocześnie dowiezie mnie do celu...





- Wspaniała perspektywa, idea - naprawdę, świetny pomysł na ożywienie takiego wydarzenia, jakim jest Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja - mówili reporterce PR PiK Monice Kaczyńskiej pasażerowie.





Wydarzenie odbywa się w ramach 33. Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich Probaltica.