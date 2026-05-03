Wypadek w Brzeźnie koło Torunia. Zderzyły się trzy samochody osobowe - zdjęcia [AKTUALIZACJA]
Droga krajowa nr 15 w Brzeźnie koło Torunia była zablokowana po tym, jak w niedzielę zderzyły się tam trzy samochody osobowe. Dwie osoby odwieziono do szpitala.
- Około godz. 14:20 przywrócono ruch po wypadku na DK15 w Brzeźnie koło Torunia - zawiadamiają służby drogowe.
- Wyznaczono objazd - poinformował dyżurny Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy Karol Kończal.
Do wypadku doszło na 250. km DK15, na odcinku pomiędzy Toruniem i Kowalewem Pomorskim. Na skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną zderzyły się trzy samochody osobowe. Poszkodowana została jedna osoba.
- Trasa jest nieprzejezdna. Policja wyznaczyła objazdy: od strony Kowalewa Pomorskiego przez Turzno, a od strony Torunia przez Młyniec.
- Utrudnienia mogą potrwać około trzech godzin.