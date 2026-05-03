Wypadek w Brzeźnie koło Torunia. Zderzyły się trzy samochody osobowe. Utrudnienia!

2026-05-03, 13:26  PAP/KB
Zderzenie trzech aut pod Toruniem

Zablokowana jest droga krajowa nr 15 w Brzeźnie koło Torunia, gdzie w niedzielę zderzyły się trzy samochody osobowe. Jedna osoba została ranna.

- Wyznaczono objazd - poinformował dyżurny Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy Karol Kończal.

Do wypadku doszło na 250. km DK15, na odcinku pomiędzy Toruniem i Kowalewem Pomorskim. Na skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną zderzyły się trzy samochody osobowe. Poszkodowana została jedna osoba.

  • Trasa jest nieprzejezdna. Policja wyznaczyła objazdy: od strony Kowalewa Pomorskiego przez Turzno, a od strony Torunia przez Młyniec.
  • Utrudnienia mogą potrwać około trzech godzin.

