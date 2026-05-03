W regionie trwa święto dużego i małego patrioty. Wszędzie biało-czerwona! [zdjęcia, relacje]

W samo południe na bydgoskim Starym Rynku zaczęła się uroczystość z okazji 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obok oficjalnej części, czyli mszy św. i przemówień, zaplanowano strefę rodzinnego świętowania. Podobnie świętuje się dziś w innych częściach regionu. Relacje reporterów PR PiK poniżej.
Do godziny 15:00 na dzieci czekają stoiska edukacyjne, w tym „kącik Małego Patrioty”. Będzie także można wysłuchać koncertu Zespołu Pieśni i Tańca „Płomienie”, a także wybrać się na spacery tematyczne z przewodnikiem.
- Mamy stoisko z asortymentem wojskowym, więc będzie można nabyć u nas na przykład czapki garnizonowe, odznaki, omasztowanie, namioty, niezbędniki, menażki, manierki Wojska Polskiego... - To bardzo ważna data, patriotyczna: 3 maja, czyli dzień Konstytucji, więc myślę, że każdy Polak: mały i duży powinien ten dzień uszanować... - No my będziemy celebrowali, cieszymy się, że takie święto jest... - Mamy zarezerwowany rejs stateczkiem po pięknej Bydgoszczy... - usłyszała reporterka PR PiK Natasza Trzebuchowska.
Obchody Święta Konstytucji 3 Maja na bydgoskim Starym Rynku potrwają do 15:00.
We Włocławku uroczystości Narodowego Święta Konstytucji Trzeciego Maja odbyły się na placu przed diecezjalną katedrą. Stawiły się poczty sztandarowe szkół, organizacji społecznych i służb mundurowych. Obecni byli włocławscy parlamentarzyści i samorządowcy. W okolicznościowym przemówieniu prezydent Włocławka, Krzysztof Kukucki, podkreślił ponadczasową rolę wydarzeń sprzed 235 lat.
W części nieoficjalnej: piknik militarny na włocławskiej strzelnicy myśliwsko - sportowej. Organizuje go jednostka strzelecka ,,Strzelec", wyspecjalizowana w szkoleniu militarnym, a w całym kraju znana jako jedna z najlepszych formacji do poszukiwań osób zaginionych.
Zgromadzono imponujący zestaw broni - nie tylko do obejrzenia, ale i do postrzelania. Kilkadziesiąt rodzajów pistoletów, karabinki typu A R - 15, kałasznikowy, polskie ,,Groty", a także pistolety maszynowe - współczesne i te z czasów drugiej wojny światowej. I tylko jeden warunek - każdy płaci za amunicję, którą wystrzeli.
