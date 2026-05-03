Nie żyje 17-letni chłopak. W nocy wysiadł z auta i przebiegał przez jezdnię
Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają przyczyny wypadku drogowego, do którego doszło w Nadrożu w gminie Rogowo. W wyniku potrącenia zginął 17-letni pieszy.
Jak podaje rypińska policja, 1 maja około godz. 3:00 dyżurny otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym na drodze wojewódzkiej w miejscowości Nadróż, gm. Rogowo.
Jak wstępnie ustalono, kierujący samochodem BMW, jadąc drogą wojewódzką nr 557 w kierunku Lipna, potrącił pieszego, który po wyjściu z samochodu stojącego na poboczu próbował przebiec na drugą stronę jezdni. Niestety w wyniku tego zdarzenia pieszy zginął na miejscu. Był to 17-latek z Lipna. Kierowca samochodu był trzeźwy.
Śledczy pod nadzorem prokuratora wyjaśnią dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
źr. KPP Rypin