Toruń zamieni się na kilka dni w siedzibę greckich bogów. Juwenalia to tam... Piernikalia

2026-05-13, 16:00  Monika Kaczyńska/DW
Nad przygotowaniem juwenaliów pracuje grono wolontariuszy/Fot. @luke.dng, Piernikalia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Facebook

Niebawem rozpoczną się juwenalia: Piernikalia i Akademikalia. W każdej odsłonie wydarzenia chodzi o to samo - o kilka dni dobrej zabawy przede wszystkim dla studentów, ale i dla mieszkańców regionu.

Żabson, Zalia, Margaret i Enej - m.in. tych artystów będzie można usłyszeć podczas tegorocznych Piernikaliów w Toruniu. Trwają ostatnie przygotowania do największego święta studentów. W programie tradycyjnie również imprezy towarzyszące, jak silent disco w auli UMK, kino plenerowe i śniadanie na trawie.

W tym roku za sprawą studentów Toruń zamieni się na kilka dni w siedzibę greckich bogów.

- Tegoroczną tematyką juwenaliów jest Olimp, starożytna Grecja. Będzie dużo niesamowitych wydarzeń. Zachęcam studentów do przebierania się - mówi przewodnicząca Samorządu Studenckiego UMK Marta Kuta.

Piernikalia potrwają od 18 do 23 maja. Koncerty są biletowane. Szczegóły na facebokowej stronie wydarzenia, tutaj.

Relacja Moniki Kaczyńskiej

