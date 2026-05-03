Tony wikliny, ogrom pracy i... przytulne wnętrze. Tyle potrzeba, by w Ostromecku stanęło Gniazdo [zdjęcia]

2026-05-03, 13:49

Kolejna wiklinowa rzeźba stanie w parku w Ostromecku/Fot. Tatiana Adonis

Jest już Kula, będzie Gniazdo. Kolejna wiklinowa rzeźba stanie w parku w Ostromecku. Do wykonania monumentalnej instalacji zamówiono pięć ton wikliny.

Konstrukcja będzie miała średnicę ośmiu metrów i będzie można do niej wejść. Jej autorem jest Piotr Tołoczko z Politechniki Bydgoskiej. Projekt realizuje razem ze studentami, absolwentami i pracownikami Wydziału Sztuk Projektowych PBŚ. Prace nad instalacją rozpoczęły się 1 maja i potrwają dziesięć dni.





- Gniazdo powinno chronić, powinno mieć przytulne wnętrze, które nas osłania od tego, co na zewnątrz. Zewnętrzna forma będzie przypominała trochę kulę, a do środka będzie można wejść. Tak ją przygotowujemy, by mogły się tam dostać też osoby na wózkach - mówi Piotr Tołoczko.

Gniazdo stanie na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku.

Instalacja będzie zlokalizowana za Pałacem Starym, w pobliżu Wisły.

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu w ramach programu Rzeźba w Przestrzeni Publicznej Centrum Rzeźby Polskiej.



