Tony wikliny, ogrom pracy i... przytulne wnętrze. Tyle potrzeba, by w Ostromecku stanęło Gniazdo [zdjęcia]
Jest już Kula, będzie Gniazdo. Kolejna wiklinowa rzeźba stanie w parku w Ostromecku. Do wykonania monumentalnej instalacji zamówiono pięć ton wikliny.
Konstrukcja będzie miała średnicę ośmiu metrów i będzie można do niej wejść. Jej autorem jest Piotr Tołoczko z Politechniki Bydgoskiej. Projekt realizuje razem ze studentami, absolwentami i pracownikami Wydziału Sztuk Projektowych PBŚ. Prace nad instalacją rozpoczęły się 1 maja i potrwają dziesięć dni.
- Gniazdo stanie na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku.
- Instalacja będzie zlokalizowana za Pałacem Starym, w pobliżu Wisły.
- Projekt jest realizowany dzięki wsparciu w ramach programu Rzeźba w Przestrzeni Publicznej Centrum Rzeźby Polskiej.