Tony wikliny, ogrom pracy i... przytulne wnętrze. Tyle potrzeba, by w Ostromecku stanęło Gniazdo [zdjęcia]

2026-05-03, 13:49  Tatiana Adonis/DW
Kolejna wiklinowa rzeźba stanie w parku w Ostromecku/Fot. Tatiana Adonis

Jest już Kula, będzie Gniazdo. Kolejna wiklinowa rzeźba stanie w parku w Ostromecku. Do wykonania monumentalnej instalacji zamówiono pięć ton wikliny.

Konstrukcja będzie miała średnicę ośmiu metrów i będzie można do niej wejść. Jej autorem jest Piotr Tołoczko z Politechniki Bydgoskiej. Projekt realizuje razem ze studentami, absolwentami i pracownikami Wydziału Sztuk Projektowych PBŚ. Prace nad instalacją rozpoczęły się 1 maja i potrwają dziesięć dni.

- Gniazdo powinno chronić, powinno mieć przytulne wnętrze, które nas osłania od tego, co na zewnątrz. Zewnętrzna forma będzie przypominała trochę kulę, a do środka będzie można wejść. Tak ją przygotowujemy, by mogły się tam dostać też osoby na wózkach - mówi Piotr Tołoczko.
  • Gniazdo stanie na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku.
  • Instalacja będzie zlokalizowana za Pałacem Starym, w pobliżu Wisły.
  • Projekt jest realizowany dzięki wsparciu w ramach programu Rzeźba w Przestrzeni Publicznej Centrum Rzeźby Polskiej.
Sonia Bohosiewicz odsłoniła swoją gwiazdę w Ciechocinku. Ten film wiąże ją z regionem [wideo, zdjęcia]

Tak się bawi szlachta! Piknik historyczny w Muzeum Kanału Bydgoskiego [zdjęcia]

Areszt tymczasowy dla 19-latka podejrzanego o usiłowania zabójstwa - ustaliło PR PiK [AKTUALIZACJA]

Wypadek w Brzeźnie koło Torunia. Zderzyły się trzy samochody osobowe - zdjęcia [AKTUALIZACJA]

W regionie trwa święto dorosłego i małego patrioty. Wszędzie biało-czerwona! [zdjęcia, wideo, relacje]

Zabytkowy klasztor w Trutowie jest ciekawym punktem na turystycznej mapie regionu [Temat Tygodnia]

Nie żyje 17-letni chłopak. W nocy wysiadł z auta i przebiegał przez jezdnię

W Inowrocławiu chcą szukać pozostałości po średniowiecznym zamku. Wiadomo, gdzie stał

Jezioro pierwszej wody! Widoki niesamowite. Ruszamy do gminy Jeżewo w Borach Tucholskich [Temat Tygodnia]

