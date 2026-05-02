Rycerze walczyli, kat budził popłoch, a armaty grzmiały na zamku w Radzyniu Chełmińskim [zdjęcia]

2026-05-02, 21:00 Marcin Doliński/DW

Otarcie sezonu na zamku krzyżackim w Radzyniu Chełmińskim/Fot. Marcin Doliński

Walki rycerskie, turniej łuczniczy, średniowieczne gry i zabawy to największe atrakcje rozpoczęcia sezonu turystycznego na zamku krzyżackim w Radzyniu Chełmińskim. Reporter Polskiego Radia PiK spotkał tam między innymi średniowiecznego kata.

Otwarcie sezonu na zamku kojarzącym się wielu z filmem o przygodach Pana Samochodzika odbyło się po raz 13.



- Rozpoczęliśmy od wystrzałów artyleryjskich, pokazów rycerzy z Chorągwi Zaciężnej Ziemi Kujawskiej i turnieju łuczniczego - mówi Patrycja Piłat-Wyrwińska.



W sezonie turystycznym zamek można zwiedzać codziennie od godz. 10 do 18.



Więcej w relacji Marcina Dolińskiego - poniżej.