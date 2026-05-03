Areszt tymczasowy dla 19-latka podejrzanego o usiłowania zabójstwa - ustaliło PR PiK [AKTUALIZACJA]
Wracamy do zatrzymania dwóch mężczyzn w związku z próbą zabójstwa kobiety w Nowej Wsi niedaleko Grudziądza. Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK, 19-latek usłyszał trzy zarzuty, w tym najpoważniejszy - próby zabójstwa. Najnowsze wieści: decyzją sądu na rozprawę poczeka w areszcie.
- Jest tymczasowy areszt dla 19-latka podejrzewanego o próbę zabójstwa kobiety w podgrudziadzkiej Nowej Wsi. Najbliższe trzy miesiące mężczyzna spędzi za kratkami. Przypomnijmy, że 19- latek oprócz zarzuty zabójstwa 64 latki usłyszał również dwa zarzuty uszkodzenia ciała 51-letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło w piątkową noc. Kobieta przebywa w szpitalu walcząc o życie. Napastnikowi grozi nawet dożywocie
- Zebrany na tym etapie materiał dowodowy pozwolił na postawienie 19-letniemu mężczyźnie zarzutu usiłowania zabójstwa 64-letniej kobiety oraz dwóch zarzutów uszkodzenia ciała 51-latka, który na tym etapie uzyskał status osoby poszkodowanej - mówi asp. Łukasz Kowalczyk, rzecznik grudziądzkiej policji.
Mężczyzna w trakcie przesłuchania częściowo przyznał się do stawianych mu zarzutów oraz złożył szerokie wyjaśnienia. Grozi mu od 10 lat więzienia do dożywocia.
Starszy z mężczyzn to konkubent kobiety. 19-letni napastnik był trzeźwy. Stan kobiety jest ciężki, przebywa w szpitalu.
Przypomnijmy: do zdarzenia doszło w czwartek (30.04.) w miejscowości Nowa Wieś. Około godz. 22.30 do policji wpłynęło zgłoszenia o 64-letniej kobiecie, która doznała obrażeń ciała.