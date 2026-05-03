Areszt tymczasowy dla 19-latka podejrzanego o usiłowania zabójstwa - ustaliło PR PiK [AKTUALIZACJA]

2026-05-03, 13:30  Marcin Doliński/DW
19-letni napastnik był trzeźwy

19-letni napastnik był trzeźwy

Wracamy do zatrzymania dwóch mężczyzn w związku z próbą zabójstwa kobiety w Nowej Wsi niedaleko Grudziądza. Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK, 19-latek usłyszał trzy zarzuty, w tym najpoważniejszy - próby zabójstwa. Najnowsze wieści: decyzją sądu na rozprawę poczeka w areszcie.

  • Jest tymczasowy areszt dla 19-latka podejrzewanego o próbę zabójstwa kobiety w podgrudziadzkiej Nowej Wsi. Najbliższe trzy miesiące mężczyzna spędzi za kratkami. Przypomnijmy, że 19- latek oprócz zarzuty zabójstwa 64 latki usłyszał również dwa zarzuty uszkodzenia ciała 51-letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło w piątkową noc. Kobieta przebywa w szpitalu walcząc o życie. Napastnikowi grozi nawet dożywocie


- Zebrany na tym etapie materiał dowodowy pozwolił na postawienie 19-letniemu mężczyźnie zarzutu usiłowania zabójstwa 64-letniej kobiety oraz dwóch zarzutów uszkodzenia ciała 51-latka, który na tym etapie uzyskał status osoby poszkodowanej - mówi asp. Łukasz Kowalczyk, rzecznik grudziądzkiej policji.

Mężczyzna w trakcie przesłuchania częściowo przyznał się do stawianych mu zarzutów oraz złożył szerokie wyjaśnienia. Grozi mu od 10 lat więzienia do dożywocia.

Starszy z mężczyzn to konkubent kobiety. 19-letni napastnik był trzeźwy. Stan kobiety jest ciężki, przebywa w szpitalu.

Przypomnijmy: do zdarzenia doszło w czwartek (30.04.) w miejscowości Nowa Wieś. Około godz. 22.30 do policji wpłynęło zgłoszenia o 64-letniej kobiecie, która doznała obrażeń ciała.

Relacja Marcina Dolińskiego

Grudziądz

Region

Sonia Bohosiewicz odsłoniła swoją gwiazdę w Ciechocinku. Ten film wiąże ją z regionem [wideo, zdjęcia]

Sonia Bohosiewicz odsłoniła swoją gwiazdę w Ciechocinku. Ten film wiąże ją z regionem [wideo, zdjęcia]

2026-05-03, 17:30
Tak się bawi szlachta Piknik historyczny w Muzeum Kanału Bydgoskiego [zdjęcia]

Tak się bawi szlachta! Piknik historyczny w Muzeum Kanału Bydgoskiego [zdjęcia]

2026-05-03, 15:51
Tony wikliny, ogrom pracy i... przytulne wnętrze. Tyle potrzeba, by w Ostromecku stanęło Gniazdo [zdjęcia]

Tony wikliny, ogrom pracy i... przytulne wnętrze. Tyle potrzeba, by w Ostromecku stanęło Gniazdo [zdjęcia]

2026-05-03, 13:49
Wypadek w Brzeźnie koło Torunia. Zderzyły się trzy samochody osobowe - zdjęcia [AKTUALIZACJA]

Wypadek w Brzeźnie koło Torunia. Zderzyły się trzy samochody osobowe - zdjęcia [AKTUALIZACJA]

2026-05-03, 13:26
W regionie trwa święto dorosłego i małego patrioty. Wszędzie biało-czerwona [zdjęcia, wideo, relacje]

W regionie trwa święto dorosłego i małego patrioty. Wszędzie biało-czerwona! [zdjęcia, wideo, relacje]

2026-05-03, 12:29
Zabytkowy klasztor w Trutowie jest ciekawym punktem na turystycznej mapie regionu [Temat Tygodnia]

Zabytkowy klasztor w Trutowie jest ciekawym punktem na turystycznej mapie regionu [Temat Tygodnia]

2026-05-03, 11:30
Nie żyje 17-letni chłopak. W nocy wysiadł z auta i przebiegał przez jezdnię

Nie żyje 17-letni chłopak. W nocy wysiadł z auta i przebiegał przez jezdnię

2026-05-03, 10:00
W Inowrocławiu chcą szukać pozostałości po średniowiecznym zamku. Wiadomo, gdzie stał

W Inowrocławiu chcą szukać pozostałości po średniowiecznym zamku. Wiadomo, gdzie stał

2026-05-03, 10:00
Jezioro pierwszej wody Widoki niesamowite. Ruszamy do gminy Jeżewo w Borach Tucholskich [Temat Tygodnia]

Jezioro pierwszej wody! Widoki niesamowite. Ruszamy do gminy Jeżewo w Borach Tucholskich [Temat Tygodnia]

2026-05-03, 08:30

Najczęściej czytane

Archiwum

maj 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę