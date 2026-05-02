19-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa - dowiedziało się Polskie Radio PiK

2026-05-02, 16:55 Marcin Doliński/DW

19-letni napastnik był trzeźwy

Wracamy do zatrzymania dwóch mężczyzn w związku z próbą zabójstwa kobiety w Nowej Wsi niedaleko Grudziądza. Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK, 19-latek usłyszał trzy zarzuty, w tym najpoważniejszy - próby zabójstwa.

- Zebrany na tym etapie materiał dowodowy pozwolił na postawienie 19-letniemu mężczyźnie zarzutu usiłowania zabójstwa 64-letniej kobiety oraz dwóch zarzutów uszkodzenia ciała 51-latka, który na tym etapie uzyskał status osoby poszkodowanej - mówi asp. Łukasz Kowalczyk, rzecznik grudziądzkiej policji.



Mężczyzna w trakcie przesłuchania częściowo przyznał się do stawianych mu zarzutów oraz złożył szerokie wyjaśnienia. Grozi mu od 10 lat więzienia do dożywocia.



Starszy z mężczyzn to konkubent kobiety. 19-letni napastnik był trzeźwy. Stan kobiety jest ciężki, przebywa w szpitalu.



Przypomnijmy: do zdarzenia doszło w czwartek (30.04.) w miejscowości Nowa Wieś. Około godz. 22.30 do policji wpłynęło zgłoszenia o 64-letniej kobiecie, która doznała obrażeń ciała.