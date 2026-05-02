Biało-czerwona! Tak świętujemy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w regionie [zdjęcia]
Uroczystości wojskowe, spacery, biegi, rajdy rowerowe, koncerty. Sposobów na świętowanie wiele, powód jeden - dzień flagi!
Region ma dziś biało-czerwone barwy. Mieszkańcy i turyści świętują obchodzony dziś Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
W Toruniu uroczystość wojskowa z udziałem m.in. kombatantów oraz przedstawicieli władz województwa i miasta odbyła się na Skwerze im. Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej.
- Biało-czerwona flaga ma ogromną moc - podkreślał prezydent Torunia Paweł Gulewski.
Imprezą towarzyszącą była prezentacja na Bulwarze Filadelfijskim pojazdów służb mundurowych, zabytkowych oraz klasycznych. Był też uroczysty przejazd pomiędzy mostem drogowym a mostem kolejowym.
W Bydgoszczy po oficjalnej części uroczystości na Starym Rynku ruszył rajd rowerowy pod biało-czerwoną flagą - w kierunku Starego Fordonu.
We Włocławku odbył się dziś pierwszy w historii miasta koncert balkonowy. Wybrzmiał repertuar wojskowy, patriotyczny i podwórkowy, a dźwięki popłynęły z balkonu reprezentacyjnej kamienicy przy ul. Trzeciego Maja 18, gdzie działa kawiarnia obywatelska Śródmieście Caffe.
Także we Włocławku odbył się dziś spacer historyczny po Starówce. Jego tematem była rola Wisły w historii miasta, a zorganizowało go Muzeum Historii Włocławka. O szczegółach posłuchajcie w relacji Marka Ledwosińskiego - poniżej.