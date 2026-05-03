Zabytkowy klasztor w Trutowie jest ciekawym punktem na turystycznej mapie regionu [Temat Tygodnia]

2026-05-03, 11:30 Michał Zaręba/DW

Zabytkowy klasztor oo. Karmelitów w Trutowie w gminie Kikół (powiat lipnowski) jest położony w pobliżu drogi krajowej nr 10/Fot. Michał Zaręba

Po świątyni Michała Zarębę oprowadzał o. Mieczysław Jankowski, proboszcz parafii św. Anny w Trutowie.

Zabytkowy klasztor oo. Karmelitów w Trutowie w gminie Kikół (powiat lipnowski) jest położony w pobliżu drogi krajowej nr 10.





- Parafia liczy niedużo, bo 1 200 wiernych, ale jest się czym szczycić. Mamy XVII-wieczny kościół, przepełniony pięknymi figurami o tematyce karmelitańskiej. Na chórze na przykład jest Matka Boża Szkaplerzna. Są piękne ołtarze barokowe przyozdobione ornamentami. Mamy też dawny karcer, gdzie kiedyś zakonnicy biczowali się. Jest fresk na ścianie - jako pamiątka. W naszym muzeum są zegary, stare figurki, dzwonki. Klasztor jest otwarty, można przyjechać na dni skupienia. Panuje tu wyjątkowa cisza - mówi o. Mieczysław Jankowski, proboszcz parafii św. Anny w Trutowie.

w miejscowości Konotopie, trwa budowa pomnika Matki Boskiej. O tym szczegółowo informowaliśmy tutaj