Muzeum Kanału Bydgoskiego zaprasza na piknik historyczny. Będzie można przenieść się do XVIII wieku

2026-05-02, 22:00  Tatiana Adonis/DW
Na żywą lekcję historii Muzeum Kanału Bydgoskiego zaprasza w niedzielę, 3 maja/Fot. MKB. Pułkownik Dowgird - historia odbita w wodzie

Na żywą lekcję historii Muzeum Kanału Bydgoskiego zaprasza w niedzielę, 3 maja/Fot. MKB. Pułkownik Dowgird - historia odbita w wodzie

Uczestnicy spotkają ludzi z epoki i będą świadkami decyzji oraz sporów, które mogły zmienić bieg wydarzeń z czasów ustanowienia Konstytucji 3 maja.

To będzie niezwykła lekcja historii.

- Za pomocą rekonstruktorów, różnych scenek rodzajowych, pojedynków, obozowiska planujemy przybliżyć samą konstytucję, ale też sytuację, w jakiej była Bydgoszcz, kiedy ten dokument powstawał - mówi Krzysztof Kozłowski ze Stowarzyszenia „Sarmackie Dziedzictwo”.

- Polacy lubią dyskutować o polityce, o problemach kraju, a podczas wydarzenia przeniosą się do czasów Konstytucji 3 Maja, czyli przekonają się, jak rozprawiali o tym nasi przodkowie. A ich dyskusje wcale nie były mniej burzliwe niż współczesne - mówi Tomasz Izajasz z Muzeum Kanału Bydgoskiego. - O tym właśnie chcemy opowiedzieć: nie tylko o samym dokumencie, ale o atmosferze towarzyszącej jego ustanowieniu - dodaje.

Na żywą lekcję historii Muzeum Kanału Bydgoskiego zaprasza w niedzielę, 3 maja od godz. 12 do 14.

Relacja Tatiany Adonis

Bydgoszcz

Region

Rycerze walczyli, kat budził popłoch, a armaty grzmiały na zamku w Radzyniu Chełmińskim [zdjęcia]

Rycerze walczyli, kat budził popłoch, a armaty grzmiały na zamku w Radzyniu Chełmińskim [zdjęcia]

2026-05-02, 21:00
Ultramaraton w Myślęcinku. Biegacze pokonali 52 kilometry dla celów badawczych [zdjęcia]

Ultramaraton w Myślęcinku. Biegacze pokonali 52 kilometry dla celów badawczych [zdjęcia]

2026-05-02, 20:00
Wisła łączy, także miejscowości na przeciwległych brzegach. Turyści popłynęli z Topolna do Borówna

Wisła łączy, także miejscowości na przeciwległych brzegach. Turyści popłynęli z Topolna do Borówna

2026-05-02, 18:32
Ostatnie pożegnanie Piotra Zabłockiego, wójta gminy Raciążek [zdjecia]

Ostatnie pożegnanie Piotra Zabłockiego, wójta gminy Raciążek [zdjecia]

2026-05-02, 17:30
19-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa - dowiedziało się Polskie Radio PiK

19-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa - dowiedziało się Polskie Radio PiK

2026-05-02, 16:55
Aktywna majówka w Bydgoszczy. 150 osób stanęło na starcie [zdjęcia]

Aktywna majówka w Bydgoszczy. 150 osób stanęło na starcie [zdjęcia]

2026-05-02, 15:20
Biało-czerwona Tak świętujemy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w regionie [zdjęcia]

Biało-czerwona! Tak świętujemy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w regionie [zdjęcia]

2026-05-02, 14:30
Kosmos w toruńskim Forcie św. Jakuba. Wielka zmiana zaczęła się od sprzątania

Kosmos w toruńskim Forcie św. Jakuba. Wielka zmiana zaczęła się od sprzątania

2026-05-02, 11:30
Pomnik Matki Boskiej powstaje w regionie. Będzie wyższy od Chrystusa Zbawiciela z Rio de Janeiro [zdjęcia i wideo]

Pomnik Matki Boskiej powstaje w regionie. Będzie wyższy od Chrystusa Zbawiciela z Rio de Janeiro [zdjęcia i wideo]

2026-05-02, 11:06

Najczęściej czytane

Archiwum

maj 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę