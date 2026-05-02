Muzeum Kanału Bydgoskiego zaprasza na piknik historyczny. Będzie można przenieść się do XVIII wieku

2026-05-02, 22:00 Tatiana Adonis/DW

Na żywą lekcję historii Muzeum Kanału Bydgoskiego zaprasza w niedzielę, 3 maja/Fot. MKB. Pułkownik Dowgird - historia odbita w wodzie

Uczestnicy spotkają ludzi z epoki i będą świadkami decyzji oraz sporów, które mogły zmienić bieg wydarzeń z czasów ustanowienia Konstytucji 3 maja.

To będzie niezwykła lekcja historii.



- Za pomocą rekonstruktorów, różnych scenek rodzajowych, pojedynków, obozowiska planujemy przybliżyć samą konstytucję, ale też sytuację, w jakiej była Bydgoszcz, kiedy ten dokument powstawał - mówi Krzysztof Kozłowski ze Stowarzyszenia „Sarmackie Dziedzictwo”.



- Polacy lubią dyskutować o polityce, o problemach kraju, a podczas wydarzenia przeniosą się do czasów Konstytucji 3 Maja, czyli przekonają się, jak rozprawiali o tym nasi przodkowie. A ich dyskusje wcale nie były mniej burzliwe niż współczesne - mówi Tomasz Izajasz z Muzeum Kanału Bydgoskiego. - O tym właśnie chcemy opowiedzieć: nie tylko o samym dokumencie, ale o atmosferze towarzyszącej jego ustanowieniu - dodaje.



Na żywą lekcję historii Muzeum Kanału Bydgoskiego zaprasza w niedzielę, 3 maja od godz. 12 do 14.