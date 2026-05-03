Jezioro pierwszej wody! Widoki niesamowite. Ruszamy do gminy Jeżewo w Borach Tucholskich [Temat Tygodnia]

2026-05-03, 08:30 Marcin Doliński/DW

Jezioro Stelchno w gminie Jeżewo może poszczycić się pierwszą klasą czystości/ Fot. Marcin Doliński

Ta wyprawa to pomysł nie tylko na majówkę. Jezioro Stelchno w gminie Jeżewo może poszczycić się pierwszą klasą czystości, a otoczenia zapiera dech. Warto się tam wybrać i teraz, i latem.

Woda jest tu pierwszej klasy czystości. Akwen położony jest w Nadleśnictwie Dąbrowa we Wdeckim Parku Krajobrazowym.



- Jezioro jest uważane za leśne, w pobliżu nie ma żadnych miejscowości - mówi Joanna Bock z Leśnictwa Osie.



Jest tam m.in. plaża gminna.



- Woda jest przejrzysta do 5 m w głąb, można zobaczyć dno - mówi Maciej Rakowicz, wójt gminy Jeżewo. - Zajmuje powierzchnię 155 ha. Jest wiele plaż, także dla tych, którzy nie lubią zgiełku i ścisku - dodaje.



- O jego unikatowości może świadczyć fakt, że na tym zbiorniku został utworzony również obszar Natura 2000 - podkreśla Daniel Siewert, dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego.



