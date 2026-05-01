Przez Bydgoszcz przejechały setki motocykli. Otwarcie sezonu motocyklowego [wideo]

2026-05-01, 19:55 Tatiana Adonis / TB

Bydgoskie Otwarcie Sezonu Motocyklowego w Myślęcinku. / Fot. Tatiana Adonis

Motocykliści najpierw spotkali się na parkingu przy ul. Szajnochy, a następnie przemieścili się do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku.

- Przyjechałem Junakiem M10 z 1963 roku. To już mój 27. zlot - opowiada jeden z uczestników. - Spotykamy się, opowiadamy o swoich problemach, a także o nowych motocyklach, które udało się nabyć. Ja mam 16 sztuk. WSK, dwa Junaki... Moja córka też jeździ.



Bydgoskie Otwarcie Sezonu Motocyklowego zorganizowano po raz 27. Na dawnych terenach wystawienniczych maszyny i ich właścicieli poświęcił duszpasterz motocyklistów - ks. Janusz Konysz.

Relacja Tatiany Adonis