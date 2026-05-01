Włocławski Aeroklub otworzył uroczyście nowy sezon lotniczy

2026-05-01, 21:22 Marek Ledwosiński / TB

Włocławek z lotu ptaka. / Fot: wloclawek.eu, archiwum PR PiK

Był piknik na lotnisku, pokazy spadochronowe i loty widokowe nad okolicą.

Data święta włocławskich pilotów, 1 maja, to dzień urodzin patrona Aeroklubu, płk Stanisława Skarżyńskiego. To pierwszy Polak, który przeleciał nad Atlantykiem. Bohaterski pilot wojskowy poległ śmiercią lotnika w czasie II wojny światowej.



Skarżyński jest związany z naszym regionem. We Włocławku pisał maturę. Służbę wojskową odbywał w Toruniu i Bydgoszczy. Aeroklub jego imienia słynie z organizacji najważniejszych imprez lotniczych i modelarskich.



- Podobnie będzie w tym sezonie - zapewnia Andrzej Spychalski, dyrektor Aeroklubu. - Już 12 czerwca mamy zawody o puchar Polski modeli na uwięzi. Będzie również fiesta i zawody balonowe. Naszą perełką będą mistrzostwa Europy modeli kosmicznych dla seniorów i juniorów, które odbędą sie od 15 do 20 sierpnia.



To dyscyplina, w której w niebo wznoszą się modele statków kosmicznych napędzane silnikami rakietowymi. Jeszcze ciekawiej zapowiada się kolejny sezon lotniczy. W przyszłym roku we Włocławku odbędą się mistrzostwa świata modeli statków kosmicznych.