Kosmos w toruńskim Forcie św. Jakuba. Wielka zmiana zaczęła się od sprzątania

2026-05-02, 11:30  Monika Kaczyńska / TB
Akcja sprzątania na terenie Fortu św. Jakuba w Toruniu. / Fot. Monika Kaczyńska

Akcja sprzątania na terenie Fortu św. Jakuba w Toruniu. / Fot. Monika Kaczyńska

Wyposażeni w rękawice i worki na śmieci torunianie porządkowali zaniedbany toruński fort. To trzecia tego rodzaju akcja.

W społecznym sprzątaniu tzw. "Belwederu" wzięło udział kilkadziesiąt osób. Wśród nich pasjonaci fortyfikacji i ...byli mieszkańcy fortu.

Był również prezydent Torunia Paweł Gulewski, który poinformował, że miasto użycza obiekt na dwa lata toruńskiej Fundacji Kosmos. Społecznicy zajmą się jego zagospodarowaniem.

- Dobrze by było, gdyby już za kilka miesięcy wszyscy mieszkańcy mogli tutaj przyjść i coś fajnego porobić. Dajemy sobie 2 lata, aby zaprojektować w tym miejscu fajne przestrzenie do realizacji projektów historycznych, kulturalnych i społecznych - mówi Paweł Gulewski.

- Na razie sprzątamy tylko na zewnątrz. W środku są niewyobrażalne ilości śmieci i gruzu - mówi Anna Lamers z Fundacji Kosmos. - We wrześniu chcemy zorganizować konferencję, podczas której zastanowimy się wspólnie z różnymi specjalistami, jak konkretnie zagospodarować taką przestrzeń.

Relacja Moniki Kaczyńskiej

Mówi prezydent Paweł Gulewski oraz Anna Lamers z Fundacji Kosmos

Toruń
Akcja sprzątania na terenie Fortu św. Jakuba w Toruniu. / Wideo: Monika Kaczyńska
Akcja sprzątania na terenie Fortu św. Jakuba w Toruniu. / Fot. Monika Kaczyńska Akcja sprzątania na terenie Fortu św. Jakuba w Toruniu. / Fot. Monika Kaczyńska Akcja sprzątania na terenie Fortu św. Jakuba w Toruniu. / Fot. Monika Kaczyńska Akcja sprzątania na terenie Fortu św. Jakuba w Toruniu. / Fot. Monika Kaczyńska Akcja sprzątania na terenie Fortu św. Jakuba w Toruniu. / Fot. Monika Kaczyńska

Region

Aktywna majówka w Bydgoszczy. 150 osób stanęło na starcie [zdjęcia]

2026-05-02, 15:20
Biało-czerwona! Tak świętujemy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w regionie [zdjęcia]

2026-05-02, 14:30
Pomnik Matki Boskiej powstaje w regionie. Będzie wyższy od Chrystusa Zbawiciela z Rio de Janeiro [zdjęcia i wideo]

2026-05-02, 11:06
Basen solankowy w Ciechocinku będzie jak nowy. Drugiego takiego na świecie nie ma

2026-05-02, 10:00
Włocławski Aeroklub otworzył uroczyście nowy sezon lotniczy

2026-05-01, 21:22
Przez Bydgoszcz przejechały setki motocykli. Otwarcie sezonu motocyklowego [wideo]

2026-05-01, 19:55
Muzeum Wojsk Lądowych otwarte podczas majówki. Można podjechać specjalnym autobusem [zdjęcia]

2026-05-01, 18:45
Uroczystości z okazji Święta Pracy w regionie. W Bydgoszczy uczczono pamięć Łukasza Litewki [zdjęcia, wideo]

2026-05-01, 14:56
Dwóch mężczyzn zatrzymano pod Grudziądzem. Są podejrzewani o usiłowanie zabójstwa

2026-05-01, 13:54

Najczęściej czytane

Archiwum

maj 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę