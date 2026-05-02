Kosmos w toruńskim Forcie św. Jakuba. Wielka zmiana zaczęła się od sprzątania

2026-05-02, 11:30 Monika Kaczyńska / TB

Akcja sprzątania na terenie Fortu św. Jakuba w Toruniu. / Fot. Monika Kaczyńska

Wyposażeni w rękawice i worki na śmieci torunianie porządkowali zaniedbany toruński fort. To trzecia tego rodzaju akcja.

W społecznym sprzątaniu tzw. "Belwederu" wzięło udział kilkadziesiąt osób. Wśród nich pasjonaci fortyfikacji i ...byli mieszkańcy fortu.



Był również prezydent Torunia Paweł Gulewski, który poinformował, że miasto użycza obiekt na dwa lata toruńskiej Fundacji Kosmos. Społecznicy zajmą się jego zagospodarowaniem.



- Dobrze by było, gdyby już za kilka miesięcy wszyscy mieszkańcy mogli tutaj przyjść i coś fajnego porobić. Dajemy sobie 2 lata, aby zaprojektować w tym miejscu fajne przestrzenie do realizacji projektów historycznych, kulturalnych i społecznych - mówi Paweł Gulewski.



- Na razie sprzątamy tylko na zewnątrz. W środku są niewyobrażalne ilości śmieci i gruzu - mówi Anna Lamers z Fundacji Kosmos. - We wrześniu chcemy zorganizować konferencję, podczas której zastanowimy się wspólnie z różnymi specjalistami, jak konkretnie zagospodarować taką przestrzeń.

Relacja Moniki Kaczyńskiej Mówi prezydent Paweł Gulewski oraz Anna Lamers z Fundacji Kosmos