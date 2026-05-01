Dwóch mężczyzn zatrzymano pod Grudziądzem. Są podejrzewani o usiłowanie zabójstwa

2026-05-01, 13:54 Maciej Wilkowski / TB

Do zdarzenia miało dojść w czwartek (30.04.) w miejscowości Nowa Wieś.

- Około godz. 22.30 wpłynęło do nas zgłoszenia o 64-letniej kobiecie, która doznała obrażeń ciała i została zabrana do szpitala - relacjonuje aspirant Łukasz Kowalczyk, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.



Stan kobiety jest poważny, zagrażający życiu. Do wyjaśnienia zatrzymano dwóch mężczyzn: 51-latka i 19-latka. Starszy z nich był konkubentem kobiety.



Aktualnie, jak dodaje Łukasz Kowalczyk, trwają czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia