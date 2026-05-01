Uroczystości z okazji Święta Pracy w regionie. W Bydgoszczy uczczono pamięć Łukasza Litewki [zdjęcia, wideo]

2026-05-01, 14:56 Bartosz Nawrocki / Marek Ledwosiński /TB

W związku z niedawną, tragiczną śmiercią posła Łukasza Litewki uroczystości miały skromniejszy i bardziej stonowany charakter. / Fot. Bartosz Nawrocki

Pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej na Starym Rynku przedstawiciele miasta oraz województwa złożyli kwiaty.

- Święto Pracy jest wyrazem szacunku dla wartości i poszanowania drugiego człowieka, dla wytworu rąk, dla pracy umysłowej - mówił wicewojewoda kujawsko-pomorski Piotr Hemmerling.



W związku z niedawną, tragiczną śmiercią posła Łukasza Litewki uroczystości w Bydgoszczy miały skromniejszy i bardziej stonowany charakter. Ograniczyły się do krótkiego oświadczenia wiceprezydenta Bydgoszczy Mirosława Kozłowicza, który przedstawił zmarłego jako przykład człowieka pracy na rzecz społeczeństwa. Uczczono go również minutą ciszy.



Z kolei we Włocławku ulicami przeszedł pierwszomajowy pochód zorganizowany przez Nową Lewicę i inne, działające w mieście, organizacje lewicowe. Wzięło w nim udział ok. trzystu osób. Wśród nich byli prawdziwi weterani, pamiętający pochody z lat 60. ubiegłego wieku, a także nastolatkowie. Pod pomnikiem Żołnierza Polskiego uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Relacja Bartosza Nawrockiego z Bydgoszczy Relacja Marka Ledwosińskiego z Włocławka