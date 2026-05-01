Czego nie powinno być na fladze i co jest jej profanacją? Tłumaczy dr Katarzyna Maniewska z IPN

2026-05-01, 09:00 Maciej Wilkowski / TB

Dr Katarzyna Maniewska z red. Maciejem Wilkowskim. / Fot. Izabela Langner

Niby wszyscy o tym wiedzą, ale bywa, że z eksponowaniem naszych symboli narodowych mamy problem.

Czeka nas świąteczny weekend. Dziś mamy Święto Pracy, jutro Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie - Święto Narodowe 3 Maja, czyli rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.





O znaczeniu majowych świąt mówiła w porannej „Rozmowie Dnia" Polskiego Radia PiK dr Katarzyna Maniewska z Referatu Edukacji Narodowej bydgoskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Które z nich jest według niej najważniejsze?



- Powiem przewrotnie. To jest swoista triada świąt państwowych o zupełnie różnym charakterze. Jeśli miałabym powiedzieć o takim backgroundzie najbardziej uroczystym, najbardziej państwowym i historycznym, to będzie to Święto Narodowe 3 Maja - mówi dr Katarzyna Maniewska. - To święto, które zostało ustanowione w 1919 roku, a potem ponownie w 1990 roku. Moim zdaniem ma największy ciężar gatunkowy.











M.in. ciekawostki o naszej fladze narodowej i profanacji posłuchacie poniżej.





