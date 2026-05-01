Pielęgniarki, pielęgniarze i położne z Bydgoszczy mają swój samorząd już od 35 lat [zdjęcia]

2026-05-01, 07:30 Monika Siwak/DW

Przedstawiciele bydgoskiego samorządu pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych świętowali w bydgoskiej operze 35-lecie działania. Zasłużonych odznaczono. - Największą satysfakcję przynosi moment, w którym pacjent zdrowieje - podkreśla wielu z nich.

- Zadbaliśmy o samodzielność zawodową, przyznajemy prawo do wykonywania zawodu, dbamy o wysoką jakość opieki nad pacjentem i czuwamy nad etycznym wykonywaniem zawodu - mówi przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy Katarzyna Florek. - Jest to praca nie tylko z przeciążeniami fizycznymi, również psychicznymi. Niestety do tego zawodu ciągle trafia za mało osób - dodaje.



Średnia wieku pielęgniarek wynosi 56 lat



- Pracowałam na oddziale w latach 70., było zupełnie inaczej. Pacjenci byli wdzięczni. Teraz jest duża agresja, ale też świat się zmienił - mówi Aleksandra Szczypiorska.



- Najtrudniejsze jest przekazywanie złych wiadomości pacjentom, trzeba zachować spokój, trzeba dać radę - mówi Rafał Sofian.



