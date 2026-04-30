Motoparalotniarz spadł w Inowrocławiu. Strażacy musieli uwolnić go z maszyny [aktualizacja + zdjęcia]

2026-04-30, 19:06 Agata Raczek

Jak wynika z informacji uzyskanych przez Polskie Radio PiK: po upadku poszkodowany był przytomny/ KP PSP w Inowrocławiu

Stracił kontrolę nad lotem i runął na prywatną posesję przy ul. Ikara w Inowrocławiu - dowiedziało się PR PiK.

Jak dowiedziało się PR PiK, poszkodowany był w trakcie szkolenia. W pewnym momencie stracił kontrolę nad lotem i runął na prywatną posesję przy ul. Ikara. Po upadku mężczyzna był przytomny, ma urazy rąk i nóg, w tym złamania otwarte. Obecnie przebywa w szpitalu.



Na miejscu pracowali strażacy, którzy przy użyciu specjalistycznych narzędzi musieli uwolnić poszkodowanego z maszyny. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Sprawą zajmie się również komisja badająca wypadki lotnicze.