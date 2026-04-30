Wypadek na drodze ekspresowej S5 pod Bydgoszczą. Lądował śmigłowiec LPR [zdjęcia]

2026-04-30, 18:45 Agata Raczek/DW

Wypadek na trasie S5 pod Bydgoszczą/Fot. OSP Wtelno

W Maksymilianowie doszło do potrącenia mężczyzny.

Bydgoska policja wyjaśnia okoliczności wypadku na trasie S5 w Maksymilianowie, gdzie ranny został mężczyzna. Wstępnie ustalono, że kierujący Volkswagenem 34-latek zatrzymał się na poboczu z powodu awarii auta. Gdy wysiadał z pojazdu, potrącił go kierujący Volvo.

Poszkodowany trafił do szpitala.