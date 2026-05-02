Basen solankowy w Ciechocinku będzie jak nowy. Drugiego takiego na świecie nie ma

2026-05-02, 10:00  Radosław Jagieła/DW
Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego wyremontuje nieczynny kompleks basenów solankowo-termalnych w Ciechocinku/Fot. Radosław Jagieła

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego wyremontuje nieczynny kompleks basenów solankowo-termalnych w Ciechocinku. Marszałek województwa Piotr Całbecki spotkał się tam z mieszkańcami uzdrowiska i zaprezentował koncepcję.

Piotr Całbecki mówił m.in. o nowym wykorzystaniu budynku dawnych szatni.

- To są miejsca, które już nie będą musiały być tak jak poprzednio wykorzystane w 100 proc. jako szatnie. Chcielibyśmy i w nich, i pod ziemią stworzyć infrastrukturę pozwalającą na korzystanie z solanki, ze spa, by powstała przestrzeń dostępna przez cały rok - mówi Piotr Całbecki.

Mieszkańcy Ciechocinka pytani przez reportera PR PiK nie kryli zadowolenia z planów rewitalizacji basenu.

- Wreszcie coś się ruszyło, wreszcie będziemy mieli przepiękny basen otwarty, unikatowy na skalę świata. Perła wraca w koronę uzdrowisk - mówiła jedna z mieszkanek.

- 25 lat czekamy na to, aby w końcu móc się wykąpać panowie w tym basenie - komentował inny.

Remont ma kosztować około 140 milionów złotych. Przetarg prawdopodobnie zostanie ogłoszony pod koniec 2027 roku.

Więcej w relacji Radosława Jagieły - poniżej.

Relacja Radosława Jagieły

Najczęściej czytane

Archiwum

maj 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę