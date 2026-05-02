Basen solankowy w Ciechocinku będzie jak nowy. Drugiego takiego na świecie nie ma

2026-05-02, 10:00 Radosław Jagieła/DW

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego wyremontuje nieczynny kompleks basenów solankowo-termalnych w Ciechocinku/Fot. Radosław Jagieła

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego wyremontuje nieczynny kompleks basenów solankowo-termalnych w Ciechocinku. Marszałek województwa Piotr Całbecki spotkał się tam z mieszkańcami uzdrowiska i zaprezentował koncepcję.

Piotr Całbecki mówił m.in. o nowym wykorzystaniu budynku dawnych szatni.



- To są miejsca, które już nie będą musiały być tak jak poprzednio wykorzystane w 100 proc. jako szatnie. Chcielibyśmy i w nich, i pod ziemią stworzyć infrastrukturę pozwalającą na korzystanie z solanki, ze spa, by powstała przestrzeń dostępna przez cały rok - mówi Piotr Całbecki.



Mieszkańcy Ciechocinka pytani przez reportera PR PiK nie kryli zadowolenia z planów rewitalizacji basenu.



- Wreszcie coś się ruszyło, wreszcie będziemy mieli przepiękny basen otwarty, unikatowy na skalę świata. Perła wraca w koronę uzdrowisk - mówiła jedna z mieszkanek.



- 25 lat czekamy na to, aby w końcu móc się wykąpać panowie w tym basenie - komentował inny.



Remont ma kosztować około 140 milionów złotych. Przetarg prawdopodobnie zostanie ogłoszony pod koniec 2027 roku.



