Na autostradzie A1 pod Toruniem ciężarówka najechała na auto osobowe [zdjęcia]

2026-04-30, 16:36 DW/Agata Raczek

Do wypadku doszło w Grabowcu w powiecie toruńskim/ Fot. KM PSP w Toruniu

Do wypadku doszło w Grabowcu w powiecie toruńskim, na trasie w kierunku Gdańska.

Kierowca samochodu ciężarowego najechał na tył auta osobowego. Jedna osoba została poszkodowana, trafiła pod opiekę medyków.



Jak informuje GDDKiA, do zdarzenia doszło na remontowanym odcinku autostrady (na czas prac ruch w obydwie strony odbywa się tam jedną jezdnią). Ok. godz. 17 ruch przywrócono i zaczął odblokowywać się zator o długości 8 kilometrów.