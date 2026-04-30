W wieku 102 lat zmarła Beata Chomicz. Ponad 50 lat oprowadzała wycieczki po regionie

Dorota Witt

Beata Chomicz była założycielką toruńskiego koła przewodników PTTK

Beata Chomicz była założycielką toruńskiego koła przewodników PTTK, członkinią toruńskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, harcerką. Pracowała w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Ponad pół wieku jako przewodniczka turystyczna oprowadzała wycieczki po Toruniu i województwie.

Beatę Chomicz wspomina marszałek województwa Piotr Całbecki.



- Życie prywatne zawsze łączyła z pracą społeczną, przede wszystkim w Związku Harcerstwa Polskiego. Ideałom harcerskim oddała całe swoje życie - pisze Piotr Całbecki na swoim facebookowym profilu. - To pani Beacie zawdzięczamy zebranie i opracowanie do druku pisane z Ugandy listy innej torunianki, Janiny Bartkiewiczówny, harcerki, komendantki Pomorskiej Chorągwi Harcerek. Beata Chomicz przez wiele lat przyjaźniła się także z Wandą Błeńską, polską lekarką, która w Ugandzie stworzyła szpital. Pani Beata w swoim pięknym życiu zasiała wiele dobra - dodaje.



Beata Chomicz pochodziła z Wileńszczyzny, urodziła się w 1924 roku w Wołożynie. Kilka lat temu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego opublikował rozmowę z nią. Mówiła w niej, że dzieciństwo wspomina bardzo miło: Przypadło bowiem na czasy euforii związanej z odzyskaniem niepodległości. To był czas, gdy łatwo było wychowywać dzieci w duchu patriotycznym, bo jednym głosem w sprawach ideowych mówiły dom, Kościół i szkoła, harcerstwo. Dlatego moje pokolenie zostało uformowane bardzo patriotycznie. Nieco starsi ode mnie i moi rówieśnicy walczyli o Polskę m.in. w powstaniu warszawskim. W mojej klasie szkolnej wisiało hasło „Dulce et decorum est pro patria mori” (łac.: słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę). Braliśmy to bardzo poważnie – i do siebie.





