„Pechowy paser” tak prokuratura nazywa Atrűrasa I. zatrzymanego pod Tucholą

2026-04-30, 16:08 DW

23 kwietnia policjanci odebrali telefon. Ktoś powiedział, że kierowca zachowuje się podejrzanie/Fot. Policja

Trwa śledztwo przeciwko Litwinowi Atrűrasowi I. Jeden dzień wystarczył mu na popełnienie trzech przestępstw.

Ktoś zadzwonił na policję i powiedział, że mężczyzna, jadący trasą z Błądzimia w kierunku Wierzchlasu w powiecie tucholskim, zachowuje się podejrzanie. Potwierdziło się, że kierowca BMW X6 jest pijany. Na dodatek jechał skradzionym samochodem na fałszywych tablicach (oryginalne miał w aucie).



- Pechowy paser najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie - informuje Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. - Ujawniono, że samochód, którym się poruszał, zgłoszony został jako skradziony w niemieckim mieście Aalen. Kradzieży tej dokonano najprawdopodobniej kilkanaście godzin wcześniej - dodaje.



Atrűras I. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.