Kobieta uwięziła psa i zostawiła nad jeziorem. Uratował go przypadkowy biegacz

2026-04-30, 14:29 Dorota Witt

Nad Jeziorem Starogrodzkim znaleziono porzuconego psa/ Fot. KPP w Chełmnie

Niewielki pies nie był w stanie wydostać się ze szczelnie zamkniętego plecaka, na szczęście usiłował, co zwróciło uwagę przebiegającego nieopodal mężczyzny. Nie tylko pomógł, ale i napisał o tym w sieci, co zwróciło uwagę policjantów.

Wszystko działo się nad Jeziorem Starogrodzkim w powiecie chełmińskim. Zwierzę uratował biegacz.



- Mężczyzna natychmiast zareagował i przekazał psa pod opiekę weterynarza, dzięki czemu szybko otrzymał niezbędną pomoc i został zabezpieczony - relacjonują policjanci.



I choć wydawałoby się, że to szczęśliwy finał historii, dla funkcjonariuszy właśnie wtedy się zaczęła. Na informację o tym, że ktoś pomógł zwierzęciu, natrafili w mediach społecznościowych i postanowili wyjaśnić tę sprawę. Dotarli do biegacza - autora posta.



- Zabezpieczyli materiał dowodowy, przeanalizowali zebrane informacje i w krótkim czasie ustalili osobę odpowiedzialną za porzucenie zwierzęcia. Dzięki ich pracy sprawczyni została zidentyfikowana, a zarzut znęcania się nad zwierzęciem usłyszała 37-letnia mieszkanka Chełmna - opisują policjanci.



- Obecnie pies przebywa w bezpiecznym miejscu, gdzie zapewniono mu odpowiednie warunki oraz opiekę - podkreśla mł.asp. Agnieszka Stankiewicz z KPP w Chełmnie.



Grozi jej do 3 lat więzienia, a jeśli sąd uzna, że działała ze szczególnym okrucieństwem - nawet do 5 lat.