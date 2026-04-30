Nocne przymrozki, ale i susza zagrożeniem dla upraw. Sadownicy, ogrodnicy i działkowcy biją na alarm!

2026-04-30, 15:30  Mariusz Luda/PD
Nocne przymrozki, ale i susza zagrożeniem dla upraw/fot. Magnific/ilustracyjna

Jeszcze co najmniej jedna (stan na 30 kwietnia) niespokojna noc czeka rolników, sadowników, ogrodników i działkowców z regionu. Do piątku (1 maja) przy gruncie możliwe nawet 8 stopni mrozu – dowiedziało się PR PiK. Problemem jest również... susza.

Synoptyk Rafał Maszewski zauważa, że obecnie jesteśmy w okresie silnych przymrozków. – Przy gruncie mamy poniżej -5 stopni, a przed nami jeszcze dwie noce, będą spadki rzędu -3, -2, miejscami nawet –4 – mówi. – Przy gruncie lokalnie temperatura spadnie nawet do –7, -8 stopni. W maju tradycyjnie pojawią się jeszcze jakieś przymrozki, także to nie tak, że z piątkiem nastąpi koniec – dodaje.

Kolejny problem – susza

To nie koniec problemów, bowiem na polach i w ogrodach jest susza. – Wysokie temperatury w majówkę pogłębią kryzys – uważa synoptyk. – Mamy ogromną suszę. Sadownicy, rolnicy, ogrodnicy – wszyscy patrzą w niebo i czekają na deszcz. Faktycznie, od grudnia zeszłego roku mamy opady poniżej normy. Przy okazji suszy wzrośnie też parowanie – słyszymy.

Rafał Maszewski informuje, że susza już daje się we znaki rolnikom i ogrodnikom. – Kluczowy okaże się maj – jeżeli utrzyma się trend suchych miesięcy, to straty będą poważne, zarówno w rolnictwie i ogrodnictwie – alarmuje synoptyk.

Sadownicy, ogrodnicy i działkowcy biją na alarm

Z powodu mrozu oraz suszy tegoroczne uprawy mogą być zagrożone – ostrzegają sadownicy, rolnicy i działkowcy. – Mróz może spowodować bardzo duże szkody – mówi Blandyna Łupkowska, główny specjalista ds. ogrodnictwa w okręgu toruńsko-włocławskim Polskiego Związku Działkowców. – To niebezpieczeństwo szczególnie dla roślinności glebowej, ale też dla roślin uprawianych w donicach, które szybciej przymarzają. Często rośliny są przesuszone, przez co nie mogą pobierać wody ani składników pokarmowych, a przez to prawidłowo się rozwijać – dodaje.

Czy warto wstrzymać się z wysiewem?

– Można już wysiewać nasiona tych roślin, które są roślinami korzeniowymi, czyli można przystąpić do wysiewu na przykład marchewki, buraka czy pietruszki – informuje Blandyna Łupkowska. – Trzeba jednak wstrzymać się z wysiewem tych nasion, które są nieodporne na mróz i delikatne, a więc chociażby pomidory czy papryka. Spodziewamy się przymrozków i dlatego należy taką rozsadę okryć i zabezpieczyć, używając białej agrowłókniny – dodaje.

Województwo kujawsko-pomorskie charakteryzuje się rozwiniętym rolnictwem i sadownictwem, a silną grupę osób zrzesza Polski Związek Działkowców, z głównym okręgiem w Bydgoszczy. W mieście nad Brdą jest 200 ogrodów działkowych, użytkowanych przez ponad 40 tysięcy osób. 25 tysięcy działek jest w okręgu toruńsko-włocławskim.

Mówi Blandyna Łupkowska

Mówi synoptyk Rafał Maszewski

