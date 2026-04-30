17-latek ranił w głowę młodszego kolegę pistoletem na metalowe kulki. Trwa postępowanie

2026-04-30, 13:12 Monika Siwak/BN

17-latek zaatakował 14-latka na jednym z bydgoskich orlików przy ul. Sardynkowej. Sprawca użył pistoletu na kulki, którym ranił kolegę w głowę.

Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę ok. godz. 17. - 17-latek kilkukrotnie strzelił z pistoletu sprężynowego na metalowe kulki w kierunku 14-latka - przekazała Polskiemu Radiu PiK nadkom. Lidia Kowalska z bydgoskiej policji. - Kulki trafiły go w nogi oraz klatkę piersiową, na szczęście nie powodując obrażeń u małoletniego.



Za chwilę między małoletnimi doszło do sprzeczki. - W jej konsekwencji starszy uderzył młodszego pistoletem w głowę, powodując ranę - poinformowała rzeczniczka policji. - W tej sprawie prowadzone jest postępowanie w kierunku uszkodzenia ciała jako czynu o charakterze chuligańskim. Prokurator zastosował wobec 17-latka dozór oraz zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym nastolatkiem - dodała.



Trwa postępowanie wyjaśniające tę sprawę.