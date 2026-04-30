Bydgoska prokuratura przejmuje sprawę zabiegu syna senatora Tomasza Lenza w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim

2026-04-30, 12:01 Prokuratura Regionalna w Gdańsku/BN

Wracamy do sprawy zabiegu syna senatora KO z regionu Tomasza Lenza. Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy będzie kontynuować prowadzenie dwóch postępowań związanych z działalnością Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

Pierwsze postępowanie dotyczy wspomnianego zabiegu, który został zrealizowany 15 marca. - Zachodzi uzasadnione podejrzenie, że został on wykonany poza kolejnością i z naruszeniem obowiązujących procedur - zaznaczył w komunikacie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku prok. Mariusz Marciniak, rzecznik placówki. - Drugie postępowanie, ściśle związane z pierwszym, dotyczy podejrzenia ujawnienia tajemnicy lekarskiej i podejrzenia nierzetelnego prowadzenia dokumentacji medycznej - dodaje.



Decyzja o przeniesieniu sprawy



Zgodnie z zasadami postępowanie powinno być prowadzone w jednostce właściwej dla miejsca zdarzenia, w tym przypadku w prokuraturze w Aleksandrowie Kujawskim lub nadrzędnej jednostce we Włocławku. Ze względu na zawiłość sprawy zajmowała się nią jednak prokuratura okręgowa.



Prokurator Regionalny w Gdańsku zdecydował o przekazaniu sprawy poza okręg włocławski, z wykluczeniem okręgu toruńskiego. W uzasadnieniu wskazano m.in. na to, że dyrektor szpitala, Mariusz Trojanowski, jest aktywnym działaczem lokalnych struktur Koalicji Obywatelskiej, a senator Tomasz Lenz startował z list tej partii w wyborach parlamentarnych w 2023 roku. Został wybrany senatorem z okręgu nr 11, obejmującego miasto Toruń oraz powiaty toruński i chełmiński.



29 kwietnia 2026 roku zapadła decyzja o przekazaniu obu postępowań Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy.



Sprawa zabiegu syna senatora Tomasza Lenza



Przypomnijmy, według relacji dziennikarzy WP senator miał przyjechać do szpitala w Aleksandrowie Kujawskim z bliskim, gdzie zabieg miał zostać przeprowadzony poza standardową procedurą – bez zachowania kolejności, wymaganej zgody oraz pełnej dokumentacji medycznej. Tomasz Lenz w swoim oświadczeniu zaprzeczył doniesieniom. W tej sprawie placówka rozpoczęła postępowanie wyjaśniające. Kontrolę przeprowadził również NFZ.