Zapraszamy do osady leśnej Grzybek. Piękna przyroda, czysta woda i spokój niedaleko Osia [zdjęcia, wideo]

2026-05-01, 12:31 Marcin Doliński/BN

Osada leśna Grzybek/fot. Marcin Doliński

Boisko do siatkówki plażowej, możliwość popłynięcia kajakiem, punkty widokowe i pomosty oferuje osada leśna Grzybek, niedaleko Osia. To miejsce dla ludzi ceniących spokój, piękną przyrodę i czystą wodę.

- Jest infrastruktura, pomost, boisko do siatkówki plażowej, więc można aktywnie spędzić czas - mówi Mariusz Dejnowski, leśniczy Leśnictwa Osie. - Jest również możliwość popływania kajakiem - dodaje.



Leśniczy podkreśla również, że zarówno z kajaku, jak i z mostu czy punktów widokowych można podziwiać piękne widoki. - Tu jest cisza i spokój, część zalewu do Żura jest spokojniejsza i bardziej naturalna, wypoczynkowa - mówi Mariusz Dejnowski.