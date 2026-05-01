Zapraszamy do osady leśnej Grzybek. Piękna przyroda, czysta woda i spokój niedaleko Osia [zdjęcia, wideo]

2026-05-01, 12:31  Marcin Doliński/BN
Osada leśna Grzybek/fot. Marcin Doliński

Boisko do siatkówki plażowej, możliwość popłynięcia kajakiem, punkty widokowe i pomosty oferuje osada leśna Grzybek, niedaleko Osia. To miejsce dla ludzi ceniących spokój, piękną przyrodę i czystą wodę.

- Jest infrastruktura, pomost, boisko do siatkówki plażowej, więc można aktywnie spędzić czas - mówi Mariusz Dejnowski, leśniczy Leśnictwa Osie. - Jest również możliwość popływania kajakiem - dodaje.

Leśniczy podkreśla również, że zarówno z kajaku, jak i z mostu czy punktów widokowych można podziwiać piękne widoki. - Tu jest cisza i spokój, część zalewu do Żura jest spokojniejsza i bardziej naturalna, wypoczynkowa - mówi Mariusz Dejnowski.

Uroczystości z okazji Święta Pracy w regionie. W Bydgoszczy, uczczono pamięć Łukasza Litewki [wideo]

Dwóch mężczyzn zatrzymano pod Grudziądzem. Są podejrzewani o usiłowanie zabójstwa

Dwóch mężczyzn zatrzymano pod Grudziądzem. Są podejrzewani o usiłowanie zabójstwa

Czego nie powinno być na fladze i co jest jej profanacją Tłumaczy dr Katarzyna Maniewska z IPN

Czego nie powinno być na fladze i co jest jej profanacją? Tłumaczy dr Katarzyna Maniewska z IPN

Pielęgniarki, pielęgniarze i położne z Bydgoszczy mają swój samorząd już od 35 lat [zdjęcia]

Pielęgniarki, pielęgniarze i położne z Bydgoszczy mają swój samorząd już od 35 lat [zdjęcia]

Kujawsko-pomorscy policjanci zapowiadają wzmożone kontrole w czasie majówki

Kujawsko-pomorscy policjanci zapowiadają wzmożone kontrole w czasie majówki

Uczelnie z regionu kontra marszałek. W tle centrum Czochralskiego i unijne pieniądze

Uczelnie z regionu kontra marszałek. W tle centrum Czochralskiego i unijne pieniądze

Motoparalotniarz spadł w Inowrocławiu. Strażacy musieli uwolnić go z maszyny [aktualizacja zdjęcia]

Motoparalotniarz spadł w Inowrocławiu. Strażacy musieli uwolnić go z maszyny [aktualizacja + zdjęcia]

Wypadek na drodze ekspresowej S5 pod Bydgoszczą. Lądował śmigłowiec LPR [zdjęcia]

Wypadek na drodze ekspresowej S5 pod Bydgoszczą. Lądował śmigłowiec LPR [zdjęcia]

Wszyscy śledziliśmy internetową zbiórkę na leczenie Mateusza z Przysieka. Minęło sześć lat

Wszyscy śledziliśmy internetową zbiórkę na leczenie Mateusza z Przysieka. Minęło sześć lat

