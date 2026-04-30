Były lider kibicowskiej bojówki Legii Warszawa zatrzymany w Grudziądzu - dowiedziało się PR PiK

2026-04-30, 10:18 Maciej Wilkowski/BN

Marek H. pseudonim „Hanior” został zatrzymany w Grudziądzu - takie informacje otrzymało Polskie Radio PiK. W przeszłości przewodził kibicowskiej bojówce Legii Warszawa, później został świadkiem koronnym.

Z tego powodu, przez kibiców i byłych kompanów uznawany jest za symbol zdrady i oskarżany o pójście na współpracę z organami ścigania oraz o składanie zeznań, które doprowadziły do zatrzymań i więzienia wielu osób.



Według doniesień medialnych Marek H. podejrzewany jest o popełnienie około 150 przestępstw.



Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK „Hanior” został zatrzymany przez grudziądzkich policjantów. Był poszukiwany do odbycia kary za kradzieże. Został za to skazany przez sąd w Częstochowie.