Pomnik Matki Boskiej powstaje w regionie. Będzie wyższy od Chrystusa Zbawiciela z Rio de Janeiro [zdjęcia i wideo]

2026-04-30, 11:06 Michał Zaręba/BN

Pomnik Matki Boskiej powstaje we wsi Konotopie (gm. Kikół)/fot. Michał Zaręba

Ponad 55 metrów ma mieć pomnik Matki Boskiej w miejscowości Konotopie (gm. Kikół). To oznacza, że przewyższy Jezusa Chrystusa w Świebodzinie i Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro. Przewidziano też taras widokowy.

- Dla mieszkańców Konotopia to bardzo atrakcyjna sprawa, pomnik i Matka Boska to świętość - mówi Mieczysław Grębicki, sołtys wsi Konotopie. Dla samej gminy Kikół powstający monument jest szansą na przyjazd pielgrzymów i turystów.



Burmistrz gminy Kikół Renata Gołębiewska informuje w rozmowie z PR PiK, że prowadzone są inwestycje nad Jeziorem Kikolskim, które znajduje się blisko figury Matki Boskiej. - Prowadzimy tam prace związane z remontami pomostów, ogłosiliśmy przetarg na zagospodarowanie terenu nad tym jeziorem - mówi. - W ubiegłym roku otworzyliśmy dwa boiska dla piłki plażowej i doposażyliśmy siłownię zewnętrzną. Chcemy stworzyć miłe miejsce do odpoczynku, relaksu dla przyjezdnych, którzy odwiedzą naszą gminę - dodaje.



Uroczyste poświęcenie pomnika zaplanowano na 15 sierpnia. Inicjatorem i fundatorem budowy są Grażyna i Roman Karkosikowie. Pomnik powstaje jako wotum wdzięczności.